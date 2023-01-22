Чому у вашому раціоні має бути риба

Риба – це джерело незамінних амінокислот, жирів, вітамінів та мінералів, але не всі люди її включили до свого раціону. Пояснюємо у чому користь різних сортів риби.

Жирна риба

Ця риба – хороше джерело жирних кислот омега-3, які допомагають запобігти серцевим захворюванням. Вживання приблизно 150– 350 грамів жирної риби на тиждень знижує ризик смерті від серцевих захворювань на 36%.

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У деякої риби можна їсти кістки. У них багато кальцію та фосфору. До такої риби відносять білорибицю, консервовані сардини та лосось, а також пільчард.

До жирної риби відносять:

оселедець;

лосось;

сардини;

шпроти;

форель;

скумбрію.

Біла риба

Біла риба – хороша альтернатива червоному та переробленому м'ясу. У ній менше жиру. Деякі види можуть бути джерелом омега-3 жирних кислот, наприклад, морський окунь, морський лящ, тюрбо, палтус, але в них корисних кислот менше, ніж у жирній рибі. Також в будь-якій рибі багато вітаміну D і селену.

Скільки риби потрібно їсти

Найкраще їсти дві-три порції риби на тиждень. Одна порція – скільки міститься в долоні. Вагітним і грудним жінкам рекомендують одну порцію на тиждень.

Коли риба може нашкодити

У деякій рибі багато ртуті. Надлишок ртуті підвищує ризик інфаркту, впливає на нервову систему та викликає:

оніміння або поколювання губ, пальців рук та ніг;

затримки розвитку в дітей віком;

болі в м'язах та суглобах.

Зазвичай ртуті багато в акулі, меч-рибі, марліні, скаті, камбалі, лінгамі, атлантичному пілобрюху та південному блакитному тунці. Риба з ртуттю особливо небезпечна, якщо ви вагітні, плануєте вагітність або годуєте грудьми.