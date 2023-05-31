Эпидемия аллергии

Число аллергиков в мире растет. Если в 1997 году около 0,4% детей в США страдали аллергией на арахис, то в 2008 – уже 1,4%. Число госпитализаций из-за тяжелой пищевой аллергии в Великобритании утроилось с 1998 по 2018 год.

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Показатели заболеваемости астмой, часто вызванной аллергией, продолжают расти – в основном в развивающихся странах. Еще заметный рост количества необычных аллергий типа синдрома альфа-гал – когда после укуса одного из видов клещей у человека появляется сильная аллергия на красное мясо.

Почему аллергий становится больше

Одна из теорий свидетельствует о том, что аллергические реакции развиваются, чтобы выводить из организма канцерогены и токсины – от укусов насекомых до укусов змей. Даже несколько столетий тому назад чрезвычайная иммунная реакция на потенциально смертельный укус змеи могла быть полезным способом реакции организма.

Сейчас работа нашей иммунной системы не отвечает современным угрозам. В то же время изменение диеты и образа жизни выводит из строя наш микробиом, повышая вероятность того, что дети станут чувствительными к пищевым аллергенам. Стресс также может влиять на нашу восприимчивость к аллергии – гормоны стресса провоцируют подобную реакцию в клетках мышей, как и аллергические стрессоры.

Да и врачи вообще не могут согласиться с определением, что такое аллергия и с лучшими способами диагностики. Антигистаминные препараты были открыты в 1937 году, а с 1940-х они стали основным средством лечения аллергии. Ученые изобретают новые медикаменты: например, вакцины для иммунизации людей от укусов пчел.

Чтобы аллергикам было легче, нужны не только новые лекарства, но и лучшие условия жизни. Например, синдром альфа-гала распространяется из-за изменения климата. Земля нагревается и диапазон мест обитания клеща расширяется. Еще среди причин – порой некачественная маркировка и производство пищи. Вдобавок может влиять изменение диеты, образа жизни и повышенный стресс. А из-за дороговизны некоторых лекарств люди могут не пережить тяжелый аллергический приступ.