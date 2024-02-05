В сети распространяют информацию якобы Фундация Елены Зеленской обманула правительство ОАЭ. Страна выделила 50 эвакуационных автомобилей исключительно для гуманитарных нужд, а фонд вместе с Министерством здравоохранения Украины передали их взамен военным медикам.

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Передача авто для Украины

Правительство ОАЭ действительно передало Украине 50 автомобилей скорой помощи при содействии Фонда Елены Зеленской, чтобы поддержать медицинскую инфраструктуру страны. В декабре 2023 года доставили первую партию из 23 автомобилей, еще 27 – в конце января 2024 года.

Врачи часто вынуждены оказывать экстренную помощь под обстрелами, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Переданные авто скорой помощи позволят эвакуировать людей около зоны боевых действий и, надеюсь, спасти тысячи жизней",

– говорит директор фонда Нина Горбачева.

Получателем "скорых" является Министерство здравоохранения Украины, которое осуществляет дальнейшее распределение в те регионы, которые больше всего нуждаются в специальном транспорте для медицинской эвакуации и оказания помощи.

Поэтому никакого обмана здесь нет – автомобили будут использоваться медиками на прифронтовых территориях для оказания оперативной помощи гражданскому населению. Важно понимать, что врачи, которые работают в медицинских учреждениях в зонах боевых действий, и боевые медики – это совершенно разные профессии.

Какие автомобили используют военные

Боевые медики являются военными, полноценной боевой единицей подразделения. Они постоянно находятся с бойцами, инструктируют и оказывают домедицинскую помощь. Военная медицина является частью ВСУ, а не медицинской системы. Более того, требования к военным эвакуационным автомобилям другие, чем к гражданским. Так, военные нуждаются в в бронированных машин. Для нужд военных международные партнеры обычно передают бронированные автомобили или бронетранспортеры.

Система здравоохранения Украины страдает от постоянных обстрелов. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за почти два года полномасштабной войны Россия повредила 1 501 объект медучреждений и еще 195 – разрушила полностью. Кроме того, с начала войны российская армия повредила 103 машины экстренной медицинской помощи, уничтожила 253 автомобиля и захватила 125 автомобилей "экстренки".

Россия уничтожает украинскую медицину

По состоянию на начало января 2024 года полностью восстановлено 474 медицинских объекта, 383 находятся в процессе восстановления. Но физическое разрушение остается проблемой медицинской системы.

"На тех территориях [где уничтожены или повреждены медицинские учреждения – ред.] ограничен доступ к медицинской помощи. Мы там должны переформатироваться на мобильные бригады, брать врача и провозить его определенным маршрутом, чтобы обеспечить ту или иную медицинскую помощь. Мы должны понимать, что на той территории может быть также ограничен доступ к аптечной сети. Это означает, что программа "Доступные лекарства" (когда выписывали рецепт и человек шел в аптеку и бесплатно получал те или иные лекарства) может там не работать. Физическое разрушение учреждений здравоохранения, по крайней мере на прифронтовых территориях, сильно влияет на доступность медицинской помощи" – объяснял главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Поэтому Министерство здравоохранения Украины пытается балансировать ситуацию с помощью мобильных бригад, которые используются для труднодоступных мест, ротации медицинских работников, ограничением формальных барьеров – например, отменой нормы по количеству пациентов у одного семейного врача, установлением модульных больниц и тому подобное.