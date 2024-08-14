До какого возраста нужно кормить ребенка грудью

Представители Американской академии педиатрии, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и других международных организаций советуют кормить ребенка грудью до двух лет.

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Также считается нормальным кормить ребенка и дольше, пока это удобно маме и малышу. Другими словами, нельзя говорить о верхней границе нормы для прекращения грудного вскармливания. Каждая мать может самостоятельно решить, до какого возраста она хочет кормить своего ребенка грудью.

Согласно имеющимся научным данным, содержание питательных веществ в грудном молоке остается относительно постоянным и на втором году жизни ребенка.

Уровень цинка и калия уменьшается, но содержание общего белка, лактоферрина, лизоцима и иммуноглобулина А увеличивается. Это означает, что материнское молоко остается хорошим источником энергии и белка и может играть важную роль в защите ребенка от инфекций.

А поскольку в этом возрасте ребенок уже получает твердую пищу, с недостатком микроэлементов он не столкнется.

Помимо питательной ценности, длительное грудное вскармливание может принести психологическую пользу. Это отличный способ установить связь с ребенком, успокоить его и дать ощущение безопасности.

Как понять, что пора прекращать

Американская академия семейных врачей утверждает, что естественный возраст отлучения от груди – 2,5 – 7 лет.

Основным показателем может быть готовность ребенка: например, он начинает проявлять меньше интереса к груди или предпочитает другую пищу.

Важно также учитывать собственные чувства и физическое состояние. Если кормление становится обременительным или вызывает дискомфорт, это может быть сигналом, что пришло время подумать о завершении грудного вскармливания.