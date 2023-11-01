Лоуренс Фосетт, 58 лет, получил модифицированное свиное сердце 20 сентября. Эта инновационная трансплантация стала последней надеждой для мужчины, который оказался на финальной стадии сердечной недостаточности и не мог пройти традиционную трансплантацию из-за сопутствующих заболеваний.

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Муж прожил 6 недель

После операции в течение первого месяца мужчина не проявил никаких признаков отторжения нового органа и активно восстанавливался, занимаясь физиотерапией и пытался вернуться к активному образу жизни.

Однако несколько дней перед трагическим событием у Лоуренса Фосетта стали появляться признаки отторжения пересаженного сердца, что привело к его неожиданной смерти.

Он знал, что его время с нами ограничено, и это был его последний шанс сделать что-то для других. Он никогда не мог представить, что проживет с этим так долго и предоставит столько данных для программы ксенотрансплантации.

– рассказала Энн Фосетт, жена Лоуренса.

Важный опыт

Медики планируют провести тщательный анализ результатов операции, основываясь на опыте Лоуренса Фосетта, с целью определить и избежать возможных осложнений в будущих ксенотрансплантациях.

"Мистер Фосетт выразил свое последнее желание: максимально использовать этот опыт для того, чтобы предоставить другим людям шанс на новое сердце, когда другие варианты трансплантации невозможны", – подчеркнул. Бартли Гриффит, ведущий хирург Медицинского центра Университета Мэриленда

Пересадка органов от свиней

Это уже второй случай ксенотрансплантации, который стал возможным благодаря модифицированному свиному сердцу, проведенному в этом медицинском заведении. Первую успешную операцию этого типа врачи выполнили в 2022 году на пациенте Дэвиде Беннетти, прожившем еще два месяца после трансплантации.

Попытки трансплантации органов от животного к человеку были неудачны в течение многих лет, поскольку иммунная система людей сразу боролась с чужеродной тканью. Поэтому ученые снова пытаются использовать генетически модифицированные свиньи, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие.