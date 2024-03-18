Для роста волос и ногтей нужны постоянно обновляющиеся клетки,. Это возможно только при метаболической активности, поступлении питательных веществ через кровоток и гормональную регуляцию. После смерти эти процессы останавливаются.

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Как растут волосы

В фолликуле постоянно образуются новые клетки. Затем они слипаются и затвердевают. Волос развивается из этой группы затвердевших волосковых клеток.

Поскольку новые затвердевшие клетки продолжают прикрепляться к волосам снизу, первые постепенно выталкиваются из кожи. Один волос на голове растет со скоростью примерно 1 сантиметр в месяц.

Как растут ногти

Если посмотреть на ноготь, можно увидеть светлую область в форме полумесяца. Это видимая часть матрикса, который постоянно выделяет кератин. Он накапливается и медленно продвигает ноготь вперед, так происходит рост.

Ногти на руках растут со скоростью около 3 миллиметров в месяц. Поэтому за несколько дней после смерти они не смогли бы вырасти так, чтобы это было заметно.

Так что, смерть не мгновенный процесс. Любые изменения во внешности мертвого тела обусловлены процессами, связанными с прекращением жизнедеятельности, высыханием и разложением, а не ростом тканей.