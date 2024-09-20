В течение многих лет исследователи не могли прийти к единому мнению относительно того, увеличивается ли риск рака предстательной железы у мужчин с доброкачественным увеличением (гиперплазией, аденомой). Многие работы указывают на связь, однако эксперты считают, что увеличение простаты не может быть причиной рака, новую работу опубликовали в журнале The Prostate.

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Новое исследование рака простаты

Мужчины часто боятся рака предстательной железы, поскольку это второй по распространенности вид опухолей. Некоторые опасаются, что доброкачественная гиперплазия увеличивает риск рака,

– отметил Киран Нандалур из Больницы Бомонт в Мичигане, соавтор исследования.

По его мнению, новые данные могут успокоить мужчин, которые обеспокоены этим вопросом.

В исследовании приняли участие 450 пациентов, которые прошли магнитно-резонансную томографию простаты и биопсию. Все образцы тканей проверили на наличие раковых клеток.

Взаимосвязь между размером и раком простаты

Исследователи обнаружили, что с увеличением размеров простаты у участников вероятность обнаружения рака снижалась. При приросте каждый кубический сантиметр риск уменьшался на 3%. Авторы считают, что размер центральной части предстательной железы может быть прогностическим признаком риска рака.

Хотя точный механизм снижения риска рака при увеличении простаты неизвестен, исследователи предполагают, что гиперплазия увеличивает давление в железе, препятствуя росту раковых клеток.

Кроме того, препараты для уменьшения простаты (ингибиторы 5-альфа-редуктазы) могут быть связаны с повышением риска рака, вероятно из-за снижения давления в железе. Ученые отмечают важность этих лекарств, но рекомендуют осторожное использование.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований связи между гиперплазией и раком простаты.