В ходе дискуссии на "круглом" столе в Киеве, посвященном проблемам частной медицины, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о планах Минздрава по созданию перечня медицинских услуг, которые не будут включены в Программу медицинских гарантий.

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Будущее украинской медицины

Если посмотреть закон о финансовых гарантиях и подзаконных актах, то ПМГ, кажется, охватывает все. Но если мы откроем глаза, придем в медучреждения, то увидим, что это неправда. И нам нужно понять, что ПМГ не включает. Мы понимаем, что трудно урегулировать список включающего ПМГ, и перешли на другой уровень: урегулируем то, что не включает ПМГ,

– объяснил министр.

В ближайшее время, по словам Министра здравоохранения, тарифы на бесплатные медицинские услуги, предоставляемые в рамках Программы медицинских гарантий, маловероятно будут финансироваться частными инвесторами. Это связано с тем, что повышение тарифов до привлекающего инвесторов уровня не является реалистичным.

Виктор Ляшко также отметил, что Минздрав обратился к экономистам для моделирования возможностей частных инвестиций в системе здравоохранения. Однако решение проблемы финансирования медицинских услуг остается открытым вопросом.

Вторым актуальным вопросом является уровень медицинских услуг в послевоенной Украине. По словам Министра, для обеспечения доступа к качественным медицинским услугам нужно найти эффективный механизм сооплаты. Сооплата предусматривает оплату пациентом или его страховкой части стоимости медицинской услуги и может применяться как в коммунальных больницах, так и в частных учреждениях.

Что известно о Программе медицинских гарантий

Программа медицинских гарантий – система гарантированного государственного финансирования медицинских услуг для граждан. Она содержит перечень услуг, предоставляемых бесплатно всем гражданам, включая консультации врачей, диагностику, лечение и реабилитацию.

Перечень услуг, входящих в Программу медицинских гарантий, определяется Министерством здравоохранения Украины и утверждается Кабинетом Министров Украины.

Программа медицинских гарантий финансируется из бюджета государства и обеспечивает бесплатный доступ к медицинским услугам для всех граждан независимо от их доходов и социального положения. Однако как показывает практика, финансирование этой программы недостаточно для обеспечения качественной медицинской помощи всем гражданам.