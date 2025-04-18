Как побороть синдром беспокойных ног: врач назвал действенный лайфхак

Врач поделился советом, который может существенно улучшить жизнь людей, страдающих синдромом беспокойных ног. Метод доступен каждому и по его словам, очень эффективен.

Синдром беспокойных ног, известный в медицине как болезнь Виллиса-Экбома, поражает примерно каждого десятого взрослого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Доктора Джо Виттингтона.

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Это заболевание характеризуется непреодолимой потребностью двигать ногами и иногда руками, что особенно ощутимо в ночное время, когда человек находится в состоянии покоя. Точные причины возникновения этого синдрома до сих пор остаются неизвестными.

Новый способ побороть синдром беспокойных ног

По словам врача скорой помощи Джо Виттингтона, который сам столкнулся с этим заболеванием, существует простой способ, способный облегчить состояние пациентов. Врач рекомендует использовать бинт или носок, завязывая ими стопу.

Затяните носок или бинт так, чтобы они слегка сжимали стопу. Сделайте это для обеих ног,

– советует врач.

По его словам, эта техника компрессии помогает уменьшить симптомы заболевания, влияя на определенные точки давления, которые успокаивают чрезмерно активные нервы.

Виттингтон также отметил результаты клинического исследования, согласно которым у 90% людей, которые попробовали этот метод, произошло существенное уменьшение проявлений синдрома.

Кроме того, специалисты рекомендуют не забывать о регулярной физической активности, избегать употребления алкоголя и кофеина в вечернее время и соблюдать режим сна. Эти меры могут уменьшить легкие проявления заболевания, если они не связаны с нарушениями нервной системы.