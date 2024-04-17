7 тревожных признаков, которые указывают, что вам не хватает витаминов

Витамины - ключ к здоровью и энергии. Они играют центральную роль в поддержании функций организма. Поскольку большинство витаминов не вырабатывается нашим организмом, их нужно получать с пищей или добавками. Возможные признаки дефицита витаминов включают изменения в состоянии кожи, волос, чувство усталости и снижение иммунитета.

Какие признаки могут указывать на недостаток витаминов, и какие сигналы помогают выявить потребность в коррекции рациона или лечении, 24 Каналу рассказал семейный врач Дмитрий Пемко.

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Но прежде чем мы рассмотрим различные проявления организма, должны напомнить:

Симптомы, приведенные далее, могут быть признаком не только дефицита определенных питательных веществ, но и других медицинских состояний или заболеваний, которые не зависят от уровня витаминов.

Если вы сталкиваетесь с любыми из этих симптомов или чувствуете общее недомогание, рекомендуется обратиться к врачу для точного диагностирования проблемы и выбора соответствующего лечения.

Ухудшение состояния кожи и волос

Витамин A способствует здоровью кожи, а витамин E является антиоксидантом, который защищает клетки от повреждения и поддерживает здоровье волос.

Дмитрий Пемко "При дефиците витамина D возникает склонность к атопическому дерматиту и псориазу. А при недостаточности витаминов группы B (В2, B3, B7) могут возникать себорейный дерматит, ангулярный стоматит и выпадение волос."

Что делать?

Рацион: обогатите его продуктами, которые содержат витамин A (морковь, батат, сыр, масло, яйца, печень. Витамин A жирорастворимый) и и витамин E (орехи и семена, цельнозерновые продукты, растительное масло, яичные желтки, миндаль, шпинат).

Уход за кожей и волосами по рекомендации врача может включать увлажняющие и питательные средства.

Консультация с врачом: если вы заметили серьезное ухудшение состояния кожи и волос, рекомендуется обратиться к дерматологу или трихологу. Записаться на прием быстро и удобно можно через приложение Helsi.

Нарушение зрения

Одним из ключевых витаминов для поддержания здоровья глаз является витамин A. Недостаточный его уровень может привести к таким проблемам, как ночная слепота (ухудшение зрения в условиях низкого освещения) и ксерофтальмия (сухость роговицы глаз, что может вызвать другие осложнения).

Что делать?

Питание: следует включить в рацион продукты, богатые бета-каротином, который тело превращает в витамин A. Это морковь, тыква, сладкий картофель, и зеленые листовые овощи. Употребляйте продукты, которые содержат лютеин и зеаксантин, – шпинат, капуста кале, и другие зеленые листовые овощи.

Регулярные проверки зрения: даже если проблемы со здоровьем глаз не ощущаются, важно проходить регулярные осмотры у офтальмолога.

Мышечные спазмы, боли в суставах

Признаки, что могут свидетельствовать о недостаточном потреблении витамина D, кальция, и магния. Эти микроэлементы играют важную роль в функционировании мышц, и их дефицит может приводить к дискомфорту и мышечным спазмам, особенно ночью, ломкость костей, рахит у детей.

Что делать?

Увеличьте количество витамина D: кратковременное пребывание на солнце, включение в рацион жирной рыбы, яиц, продуктов с кальцием (зеленые листовые овощи и бобовые) и магнием (орехи, семена, бананы и цельнозерновые продукты).

Профилактика: обратитесь к врачу, если состояние длится долго или не улучшается.

Головокружение и плохая концентрация

Головокружение и затруднения с концентрацией могут быть признаками недостаточности витаминов группы B, которые являются жизненно необходимыми для поддержания нервной системы и оптимального функционирования мозга.

Дмитрий Пемко "Возможные признаки дефицита: частые и длительные ощущения потери равновесия, проблемы с памятью и концентрацией, невозможность сосредоточиться на задачах или запоминании информации, возможно развитие деменции и нейропатии."

Что делать?

Включите в рацион продукты, богатые витаминами B (цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и зеленые листовые овощи), а также – B12 (мясо, рыба, молочные продукты и яйца). Для вегетарианцев и веганов могут быть рекомендованы добавки B12 по предварительному указанию врача.

Регулярные чекапы: если вы относитесь к группе риска дефицита витамина В12 обратитесь на консультацию к семейному врачу. К группам риска относятся люди с пернициозной анемией, вегетарианцы и веганы, пожилые люди, беременные, женщины кормящие грудью, люди с болезнями ЖКТ.

Повышенная чувствительность к инфекциям

Одной из ключевых ролей витамина C является поддержка иммунной системы. Недостаточность которого, может сделать вас более склонными к инфекциям (частые простуды, длительный период выздоровления, медленное заживление ран).

Что делать?

Потребляйте больше свежих овощей семейства крестоцветных (различные капусты, редька, редис, репа), картофель, лук, фруктов особенно цитрусовых, киви, сладкого перца и ягод, которые являются отличными источниками витамина C.

Обеспечьте достаточное потребление других витаминов и минералов, важных для иммунной системы, например витамин E, D и цинк.

Витаминные добавки по рекомендации врача.

Изменения на ногтях

Изменения в виде и структуре ногтей могут сигнализировать о недостаточности определенных витаминов и минералов, в частности витамина B12 и железа. Недостаток этих питательных веществ может привести к ломкости ногтей, появлению белых пятен или продольных борозд.

Возможные признаки дефицита: ломкость и расслоение ногтей, бледность или белые пятна.

Что делать?

Здесь в бой вступает также уже известный нам из предыдущих страниц – B12 (мясо, рыба, молочные продукты, яйца).

И железо (красное мясо, печень, бобовые, и зеленые листовые овощи). Для улучшения усвоения железа, комбинируйте их с продуктами, богатыми витамином C.

Психологические изменения

Недостаток определенных витаминов, особенно из группы B, может влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Витамины D, B6, B12, и фолиевая кислота играют важную роль в производстве нейротрансмиттеров, которые регулируют настроение и эмоциональный баланс.

Возможные признаки дефицита: изменения настроения, раздражительность, снижение мотивации, общее чувство подавленности, проблемы с концентрацией и памятью, чувство тревоги и депрессии.

Что делать?

Убедитесь, что ваш рацион включает достаточно продуктов, богатых витаминами B.

Помните о регулярных физических упражнениях и достаточном сне.

Обратитесь к врачу, если вы испытываете длительные смены настроения или психический дискомфорт.

Здоровье нашего организма тесно связано с уровнем витаминов и минералов, которые мы получаем с пищей или добавками. Как мы увидели, дефицит определенных питательных веществ может привести к широкому спектру проблем - от изменений в состоянии кожи и волос до серьезных изменений настроения и психологических расстройств. Сбалансированное питание, богатое на все необходимые витамины и минералы, является ключом к здоровью.

Дмитрий Пемко "Не игнорируйте сигналы своего тела и не медлите обратиться к врачу за профессиональным советом, если замечаете длительные изменения вашего самочувствия – обратитесь за консультацией к вашему врачу. Помните, что своевременная диагностика состояния могут помочь избежать многих проблем со здоровьем."

А перед тем как начать принимать любые лекарства или пищевые добавки – проконсультируйтесь с семейным врачом, или воспользуйтесь срочными консультациями в приложении Helsi.

