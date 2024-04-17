7 тривожних ознак, які вказують, що вам бракує вітамінів

Вітаміни — ключ до здоров'я та енергії. Вони відіграють центральну роль у підтримці функцій організму. Оскільки більшість вітамінів не виробляється нашим організмом, їх потрібно отримувати з їжею або добавками. Можливі ознаки дефіциту вітамінів включають зміни в стані шкіри, волосся, почуття втоми та зниження імунітету.

Які ознаки можуть вказувати на нестачу вітамінів, і які сигнали допомагають виявити потребу в корекції раціону або лікуванні, 24 Каналу розповів сімейний лікар Дмитро Пемко.

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Але перш ніж ми розглянемо різні прояви організму, мусимо нагадати:

Симптоми, наведені далі, можуть бути ознакою не лише дефіциту певних поживних речовин, але й інших медичних станів чи захворювань, які не залежать від рівня вітамінів.

Якщо ви стикаєтесь з будь-якими з цих симптомів або відчуваєте загальне нездужання, рекомендується звернутися до лікаря для точного діагностування проблеми та вибору відповідного лікування.

Погіршення стану шкіри і волосся

Вітамін A сприяє здоров'ю шкіри, а вітамін E є антиоксидантом, який захищає клітини від пошкодження і підтримує здоров'я волосся.

Дмитро Пемко “При дефіциті вітаміну D виникає схильність до атопічного дерматиту та псоріазу. А при недостатності вітамінів групи B (В2, B3, B7) можуть виникати себорейний дерматит, ангулярний стоматит та випадіння волосся.”

Що робити?

Раціон: збагатіть його продуктами, які містять вітамін A (морква, батат, сир, масло, яйця, печінка. Вітамін A жиророзчинний) і та вітамін E (горіхи та насіння, цільнозернові продукти, рослинна олія, яєчні жовтки, мигдаль, шпинат).

Догляд за шкірою та волоссям за рекомендацією лікаря може включати зволожуючі та поживні засоби.

Консультація з лікарем: якщо ви помітили серйозне погіршення стану шкіри та волосся, рекомендується звернутися до дерматолога або трихолога. Записатись на прийом швидко та зручно можна через застосунок Helsi.

Порушення зору

Одним з ключових вітамінів для підтримки здоров'я очей є вітамін A. Недостатній його рівень може призвести до таких проблем, як нічна сліпота (погіршення зору в умовах низького освітлення) та ксерофтальмія (сухість рогівки очей, що може викликати інші ускладнення).

Що робити?

Харчування: слід включити в раціон продукти, багаті на бета-каротин, який тіло перетворює в вітамін A. Це морква, гарбуз, солодка картопля, та зелені листові овочі. Вживайте продукти, які містять лютеїн та зеаксантин, – шпинат, капуста кале, та інші зелені листові овочі.

Регулярні перевірки зору: навіть якщо проблеми зі здоров'ям очей не відчуваються, важливо проходити регулярні огляди в офтальмолога.

М'язові спазми, болі в суглобах

Ознаки, що можуть свідчити про недостатнє споживання вітаміну D, кальцію, та магнію. Ці мікроелементи відіграють важливу роль у функціонуванні м'язів, і їхній дефіцит може призводити до дискомфорту та м'язових спазмів, особливо вночі, ламкість кісток, рахіт у дітей.

Що робити?

Збільшіть кількість вітаміну D: короткотривале перебування на сонці, включення в раціон жирної риби, яєць, продуктів з кальцієм (зелені листові овочі та бобові) та магнієм (горіхи, насіння, банани та цільнозернові продукти).

Профілактика: зверніться до лікаря, якщо стан триває довго або не поліпшується.

Запаморочення та погана концентрація

Запаморочення та утруднення з концентрацією можуть бути ознаками недостатності вітамінів групи B, які є життєво необхідними для підтримки нервової системи та оптимального функціонування мозку.

Дмитро Пемко “Можливі ознаки дефіциту: часті та тривалі відчуття втрати рівноваги, проблеми з пам'яттю та концентрацією, неможливість зосередитися на завданнях або запам'ятовуванні інформації, можливий розвиток деменції та нейропатії.”

Що робити?

Включіть в раціон продукти, багаті на вітаміни B (цільнозернові продукти, бобові, горіхи та зелені листові овочі), а також – B12 (м'ясо, риба, молочні продукти та яйця). Для вегетаріанців і веганів можуть бути рекомендовані добавки B12 за попередньою настановою лікаря.

Регулярні чекапи: якщо ви належите до групи ризику дефіциту вітаміну В12 зверніться на консультацію до сімейного лікаря. До груп ризику відносяться люди з перніціозною анемією, вегетаріанці та вегани, люди похилого віку, вагітні, жінки що годують грудьми, люди із хворобами ШКТ.

Підвищена чутливість до інфекцій

Однією з ключових ролей вітаміну C є підтримка імунної системи. Недостатність якого, може зробити вас більш схильними до інфекцій (часті застуди, тривалий період одужання, повільне загоєння ран).

Що робити?

Споживайте більше свіжих овочів родини хрестоцвітих (різні капусти, редька, редис, ріпа), картопля, цибуля фруктів, особливо цитрусових, ківі, солодкого перцю та ягід, які є відмінними джерелами вітаміну C.

Забезпечте достатнє споживання інших вітамінів та мінералів, важливих для імунної системи, як-от вітамін E, D та цинк.

Вітамінні добавки за рекомендацією лікаря.

Зміни на нігтях

Зміни у вигляді та структурі нігтів можуть сигналізувати про недостатність певних вітамінів та мінералів, зокрема вітаміну B12 та заліза. Недолік цих поживних речовин може призвести до ламкості нігтів, появи білих плям або поздовжніх борозен.

Можливі ознаки дефіциту: ламкість та розшарування нігтів, блідість або білі плями.

Що робити?

Тут в бій вступає також вже відомий нам з попередніх сторінок – B12 (м'ясо, риба, молочні продукти, яйця).

І залізо (червоне м'ясо, печінка, бобові, та зелені листові овочі). Для покращення засвоєння заліза, комбінуйте їх з продуктами, багатими на вітамін C.

Психологічні зміни

Недолік певних вітамінів, особливо з групи B, може впливати не тільки на фізичне, але й на психічне здоров'я. Вітаміни D, B6, B12, та фолієва кислота відіграють важливу роль у виробництві нейротрансмітерів, які регулюють настрій та емоційний баланс.

Можливі ознаки дефіциту: зміни настрою, дратівливість, зниження мотивації, загальне почуття пригніченості, проблеми з концентрацією та пам'яттю, відчуття тривоги та депресії.

Що робити?

Впевніться, що ваш раціон включає достатньо продуктів, багатих на вітаміни B.

Пам’ятайте про регулярні фізичні вправи і достатній сон.

Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте тривалі зміни настрою або психічний дискомфорт.

Здоров'я нашого організму тісно пов'язане з рівнем вітамінів та мінералів, які ми отримуємо з їжею чи добавками. Як ми побачили, дефіцит певних поживних речовин може призвести до широкого спектру проблем — від змін у стані шкіри та волосся до серйозних змін настрою та психологічних розладів. Збалансоване харчування, багате на всі необхідні вітаміни та мінерали, є ключем до здоров'я.

Дмитро Пемко “Не ігноруйте сигнали свого тіла та не зволікайте звернутися до лікаря за професійною порадою, якщо помічаєте тривалі зміни вашого самопочуття – зверніться за консультацією до вашого лікаря. Пам'ятайте, що своєчасна діагностика стану можуть допомогти уникнути багатьох проблем зі здоров'ям.”

А перед тим як розпочати приймати будь-які ліки чи харчові добавки – проконсультуйтесь із сімейним лікарем, або скористайтесь терміновими консультаціями у застосунку Helsi.

