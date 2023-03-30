Новое исследование физической активности у детей

Студенты педагогического факультета Кембриджского Университета воспользовались результатами национального когортного исследования, в котором участвовали англичане, родившиеся с 2000 по 2002 год. Они проанализировали информацию об успешности, эмоциональной стойкости, социальном благосостоянии и физической активности более 4 тысяч участников, собранных в возрасте 7, 11 и 14 лет, включив в исследование многочисленные результаты тестов и опросов учителей.

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Статистический анализ проводился в несколько этапов, и ученые оценили связь между физической активностью и самоконтролем. В общем, у всех школьников, которые посещали спортивные секции, было меньше проблем с поведением, у них реже случались перепады настроения и эмоциональные всплески.

Физическая активность оказывает положительное влияние на успешность детей

Авторы исследования также подтвердили косвенную связь физической активности с успехами в обучении, причем природа этого влияния отличалась в разных возрастных группах. Так, у младших школьников, регулярно занимавшихся физкультурой и спортом, на успеваемость в обучении в большей степени влиял контроль над своими эмоциями, в то время как начиная с 11 лет становится сильнее связь с улучшением поведения.

Когда ученые скорректировали данные на основе социально-экономического фактора, то есть уровня жизни школьников, эта связь стала слабее. У детей из неблагополучных семей, занимающихся спортом, оказалось больше проблем с эмоциональным регулированием и поведением, чем у более обеспеченных сверстников. Авторы исследования также отметили, что такие школьники имеют гораздо меньше возможностей для посещения спортивных секций и клубов. Однако у этой группы детей успеваемость в обучении была выше по сравнению с другими школьниками из семей с низкими доходами.

Ученые считают, что эти результаты наглядно демонстрируют, насколько физическая активность в раннем детстве способствует развитию таких качеств как терпение, ответственность за поступки, умение работать в команде.