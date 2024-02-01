Пока женщины тестируют фейс-фитнес, Гуаша или ходят к специалистам на массаж лица, мужчины во всем мире соревнуются за звание самого выразительного овала лица и самых привлекательных скул.

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Эспандер для тренировки челюсти позиционирует себя как неинвазивный метод подтяжки лица. Он должен помочь убрать второй подбородок, укрепить мышцы лица, очертить красивые линии подбородка и скул.

Эспандер выглядит как резиновый шарик с силиконовыми участками, которые приобретают форму зубов владельца. Для тренировки его нужно кусать или просто грызть с сопротивлением верхними и нижними передними зубами от 20 до 30 минут ежедневно.

Насколько эффективен эспандер для челюсти

Исследование устройства показало, что он действительно увеличивает максимальную силу и выносливость челюсти, но после прекращения тренировок результат быстро исчезает. Такая тренировка может помочь людям восстановиться после заболеваний челюсти и уменьшить боль.

Однако утверждение производителей о том, что такой эспандер обеспечивает необходимую тренировку челюсти, которую современный человек не получает, считается необоснованным. Челюсть и мышцы лица здорового человека получают достаточно упражнений во время жевания, разговоров или мимики.

Устройство вряд ли имеет другие преимущества, кроме укрепления челюсти. Жевательные мышцы не могут омолодить или изменить овал лица, поэтому их тренировка не изменит внешний вид человека. Также подобный эспандер не избавит от второго подбородка, поскольку не может способствовать уменьшению жира на лице.

Риски использования эспандера для челюсти

Дополнительные активные тренировки челюсти имеют некоторые риски:

нарушение височно-нижнечелюстного сустава;

вывих;

головные боли;

проблемы с зубами и прикусом.

Если вам кажется, что мышцы челюсти слишком слабые, лучше поговорить с врачом.