Есть ли какая-то польза от соляной лампы

Нет ни одного исследования, которое подтвердило бы положительное влияние соляной лампы на здоровье человека. Такая лампа может быть только приятным украшением интерьера.

Соляная лампа – это кристалл янтарного цвета, вырезанный из каменной соли и обработанный внутри таким образом, чтобы туда могла поместиться лампочка. При включении она излучает тёплый свет розового цвета.

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Что обещают производители

Производители и продавцы соляных ламп утверждают, что кроме эстетического наслаждения они способны:

улучшить качество воздуха в доме;

справиться с аллергией и снять симптомы астмы;

улучшить сон;

поднять настроение.

Что говорит наука

Производители уверяют, что настроение улучшается в результате действия отрицательных ионов, производимых соляной лампой. Проводилось небольшое исследование, показавшее, что отрицательные ионы могут положительно влиять на настроение. В эксперименте участвовало 118 добровольцев. Ученые изучали, как на настроение влияют яркий свет, слуховые стимуляторы и отрицательные ионы высокой густоты.

Исследование проводилось в течение трех дней, по полчаса каждый вечер. До начала каждого эксперимента и после его окончания участники заполняли опросник депрессии Бэка. Оказалось, что яркий свет, слуховые стимуляции и отрицательные ионы действительно могут улучшить настроение.

Однако отметим, что в эксперименте участвовало мало людей, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что содержащиеся в соляных лампах негативные ионы улучшают настроение. Но даже если довериться этому эксперименту, они все равно выделяют слишком мало таких ионов, чтобы повлиять на наше настроение.

Также нет ни одного доказательства, которое бы подтвердило, что соляная лампа способна справиться с аллергией, астмой и другими респираторными заболеваниями, улучшить качество сна и воздуха в доме.

Поэтому можно заключить, что соляная лампа не поможет улучшить здоровье, но сможет стать приятным дополнением интерьера.