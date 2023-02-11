Чи є якась користь від соляної лампи

Немає жодного дослідження, яке б підтвердило позитивний вплив соляної лампи на здоров'я людини. Така лампа може бути лише приємною окрасою інтер'єру.

Соляна лампа – це кристал бурштинового кольору, вирізаний з кам'яної солі і оброблений усередині таким чином, щоб туди могла поміститися лампочка. При включенні вона випромінює тепле світло рожевого кольору.

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Що обіцяють виробники

Виробники та продавці соляних ламп стверджують, що крім естетичної насолоди вони здатні:

покращити якість повітря у будинку;

впоратися з алергією та зняти симптоми астми;

покращити сон;

підняти настрій.

Що каже наука

Виробники запевняють, що настрій покращується внаслідок дії негативних іонів, які виробляє соляна лампа. Проводилося невелике дослідження, яке показало, що негативні іони можуть позитивно впливати на настрій. В експерименті брало участь 118 добровольців. Вчені вивчали, як на настрій впливають яскраве світло, слухові стимулятори та негативні іони високої густини.

Дослідження проводилося протягом трьох днів, по пів години щовечора. До початку кожного експерименту та після його закінчення учасники заповнювали опитувальник депресії Бека. Виявилося, що яскраве світло, слухові стимуляції та негативні іони справді можуть покращити настрій.

Однак зазначимо, що в експерименті брало участь мало людей, тому не можна з упевненістю сказати, що негативні іони, які є в соляних лампах, покращують настрій. Але навіть якщо довіритись цьому експерименту, вони все одно виділяють занадто мало таких іонів, щоб вплинути на наш настрій.

Також немає жодного доказу, який би підтвердив, що соляна лампа здатна впоратися з алергією, астмою та іншими респіраторними захворюваннями, покращити якість сну та повітря у будинку.

Тому можна зробити висновок, що соляна лампа не допоможе покращити здоров'я, але зможе стати приємним доповненням інтер'єру.