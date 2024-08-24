Классификация игровой зависимости ВОЗ как болезни усилила негативное восприятие видеоигр. Однако во время пандемии коронавируса интерес к играм вырос, поскольку они помогали поддерживать социальное дистанцирование. С общим числом игроков, превышающим три миллиарда, время, проведенное за играми, увеличилось. Но доказательства их влияния на психику остаются неоднозначными.

Также на тему Как помочь человеку с зависимостью от азартных игр

Новое исследование компьютерных игр

Японские ученые использовали другой подход, проведя эксперимент, который максимально соответствовал поведению игроков в реальной жизни. В период с 2019 по 2022 год они наблюдали за лотереей, в которой участники могли выиграть право приобрести одну из двух популярных игровых консолей. Из-за дефицита этих устройств продавцы проводили розыгрыши, что способствовало случайному распределению консолей среди участников.

Исследователи воспользовались этой уникальной ситуацией, чтобы проанализировать данные и выявить причинно-следственные связи. В эксперименте приняли участие 97 602 человека, из которых 8192 участвовали в лотерее. Участники были разного возраста, от 10 до 69 лет.

Влияние компьютерных игр

Используя алгоритмы машинного обучения для анализа данных опросов, ученые обнаружили, что хотя существует небольшая корреляция между видеоиграми и негативными эффектами на здоровье, но она настолько мала, что ею можно пренебречь.

В то же время положительное влияние игр на психику было значительным: использование консоли улучшали психическое состояние. Улучшение самочувствия наблюдалось как от выигрыша консоли, так и от процесса игры.

Приобретение консоли приводило к тому, что люди проводили больше времени за играми и чувствовали себя более довольными жизнью и имели меньше психологического стресса. Однако игра более трех часов в день уменьшала положительный эффект.