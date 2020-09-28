Покупают ли украинцы антибиотики без рецепта врачей: интересный опрос
92 года назад в мире появился первый антибиотик. И до сих пор многие люди верят, что именно это лекарство способно побороть любую болезнь, даже когда речь идет об обычной простуде. Несмотря на то, что врачи неоднократно отмечали: антибиотики нельзя принимать без назначения, есть немало тех, кто покупают такие таблетки в аптеках, когда приписали себе их сами.
Покупают ли украинцы антибиотики самостоятельно и обращаются ли к медикам, когда появляются первые симптомы заболевания – выясняли журналисты 24 канала.
Обратите внимание Как понять нужен ли вам антибиотик
Из истории появления антибиотиков
Антибиотики появились благодаря британскому бактериологу Александру Флемингу, который в своей лаборатории открыл пенициллин. И этим начал одну из самых главных революций в мировой медицине. История изобретения этого лекарственного средства с самого начала его открытия обросла рядом легенд и полуфантастических историй.
- Кто-то говорит, что это была случайность и изобретение пенициллина произошло из-за элементарной лености Флеминга. Якобы он просто откладывал мытье своих чашек Петри до последнего, и в результате обнаружил уникальную плесень, которая уничтожала болезнетворные бактерии.
- Другие утверждают, что ученый упорно работал над изобретением антибактериального препарата.
Благодаря открытию пенициллина удалось спасти очень много жизней. Им активно лечили заражение крови у раненых во время Второй мировой войны.
И это открытие дало толчок изобрести еще много антибиотических препаратов, которые стали более эффективными и безопасными, чем пенициллин.
Почему антибиотики нельзя принимать без назначения врача
Однако употребление антибиотиков должно быть ответственным. Следует помнить: самолечение только вредит здоровью.
Неправильный прием антибиотиков может вызвать устойчивость бактерий.
Отметим, что часто родители самостоятельно принимают решение о назначении антибиотиков своему ребенку и дают взрослую дозу, поделив таблетку пополам или на четверть. Однако этого делать нельзя, ведь расчет дозы у ребенка подбирается по весу и в зависимости от инфекции.
Принимают ли украинцы антибиотики без рецепта врача: видео