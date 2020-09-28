92 года назад в мире появился первый антибиотик. И до сих пор многие люди верят, что именно это лекарство способно побороть любую болезнь, даже когда речь идет об обычной простуде. Несмотря на то, что врачи неоднократно отмечали: антибиотики нельзя принимать без назначения, есть немало тех, кто покупают такие таблетки в аптеках, когда приписали себе их сами.

Покупают ли украинцы антибиотики самостоятельно и обращаются ли к медикам, когда появляются первые симптомы заболевания – выясняли журналисты 24 канала.

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Из истории появления антибиотиков

Антибиотики появились благодаря британскому бактериологу Александру Флемингу, который в своей лаборатории открыл пенициллин. И этим начал одну из самых главных революций в мировой медицине. История изобретения этого лекарственного средства с самого начала его открытия обросла рядом легенд и полуфантастических историй.

Кто-то говорит, что это была случайность и изобретение пенициллина произошло из-за элементарной лености Флеминга . Якобы он просто откладывал мытье своих чашек Петри до последнего, и в результате обнаружил уникальную плесень, которая уничтожала болезнетворные бактерии.

. Якобы он просто откладывал мытье своих чашек Петри до последнего, и в результате обнаружил уникальную плесень, которая уничтожала болезнетворные бактерии. Другие утверждают, что ученый упорно работал над изобретением антибактериального препарата.

Благодаря открытию пенициллина удалось спасти очень много жизней. Им активно лечили заражение крови у раненых во время Второй мировой войны.

И это открытие дало толчок изобрести еще много антибиотических препаратов, которые стали более эффективными и безопасными, чем пенициллин.

Почему антибиотики нельзя принимать без назначения врача

Однако употребление антибиотиков должно быть ответственным. Следует помнить: самолечение только вредит здоровью.

Неправильный прием антибиотиков может вызвать устойчивость бактерий.

Отметим, что часто родители самостоятельно принимают решение о назначении антибиотиков своему ребенку и дают взрослую дозу, поделив таблетку пополам или на четверть. Однако этого делать нельзя, ведь расчет дозы у ребенка подбирается по весу и в зависимости от инфекции.

Принимают ли украинцы антибиотики без рецепта врача: видео