Худеть во время сна: простые трюки, которые помогут тратить ночью больше калорий

Худеть во время сна, пожалуй, мечта многих. На самом деле именно так и происходит процесс похудения, а есть способы, которые могут несколько усилить эту способность организма.

Дело в том, что во время сна организм так или иначе сжигает калории. Вот несколько советов специалистов, которые помогут вам потерять больше калорий ночью.

Смотрите также Нет, не до смерти: ученые выяснили, к чему снится выпадение зубов

В частности, специалист в похудении Иен Бадд отметил, что ключом к сжиганию калорий является базальный метаболизм (BMR) – количество энергии, которую тратит организм в состоянии покоя. И если поработать над повышением этого показателя, вы будете худеть без особого труда.

Что поможет худеть во время сна