Худеть во время сна: простые трюки, которые помогут тратить ночью больше калорий
4 декабря 2023, 20:20Читати новину українською
Источник:The Sun
Худеть во время сна, пожалуй, мечта многих. На самом деле именно так и происходит процесс похудения, а есть способы, которые могут несколько усилить эту способность организма.
Дело в том, что во время сна организм так или иначе сжигает калории. Вот несколько советов специалистов, которые помогут вам потерять больше калорий ночью.
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В частности, специалист в похудении Иен Бадд отметил, что ключом к сжиганию калорий является базальный метаболизм (BMR) – количество энергии, которую тратит организм в состоянии покоя. И если поработать над повышением этого показателя, вы будете худеть без особого труда.
Что поможет худеть во время сна
- Силовая тренировка. Все благодаря увеличению мышечной массы, ведь на их поддержку организм тратит гораздо больше калорий. Следовательно, это способствует повышению BMR.
- Белок. Здесь фактически тот же эффект. Для переваривания белка организма тоже нужно потратить много энергии, больше, если сравнивать с углеводами, жирами.
- Пейте зеленый чай. Оказывается, если выпивать три чашки зеленого чая днем, ваш организм будет сжигать на 3% больше калорий ночью.
- Не ест много на ужин. Самым большим и сытным приемом пищи должен быть завтрак. Возьмите себе правило не переедать на ночь, не перегружайте свою пищеварительную систему.
- Перед сном просто проветрите комнату. Такой простой трюк сработает, ведь организм должен тратить калории, чтобы согреться. Температура в помещении не должна быть выше 19 градусов.
- Расслабляйтесь перед сном, стресс точно не ваш друг, если пытаетесь похудеть. Для этого можно использовать разные практики: дыхательные, духовные, медитацию и т.д.