Худнути під час сну: прості трюки, які допоможуть витрачати вночі більше калорій
4 грудня 2023, 20:20Читать новость на русском
Джерело:The Sun
Худнути під час сну, мабуть, мрія багатьох. Насправді, саме так і відбувається процес схуднення, а є способи, які можуть дещо підсилити цю здатність організму.
Річ у тім, що під час сну організм так чи інакше спалює калорії. Ось кілька порад фахівців, які допоможуть втратити вам більше калорій вночі.
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Зокрема, спеціаліст у схудненні Ієн Бадд зазначив, що ключем до спалювання калорій є базальний метаболізм (BMR) – кількість енергії, яку витрачає організм у стані спокою. І якщо попрацювати над підвищенням цього показника, ви будете худнути без особливих зусиль.
Що допоможе худнути під час сну
- Силові тренування. Усе завдяки збільшенню м'язової маси, адже на їх підтримку організм витрачає значно більше калорій. А отже, це сприяє підвищенню BMR.
- Білок. Тут фактично той самий ефект. Для перетравлення білка організму теж потрібно витратити багато енергії, найбільше, якщо порівнювати із вуглеводами, жирами.
- Пийте зелений чай. Виявляється, якщо випивати 3 чашки зеленого чаю вдень, ваш організм спалюватиме на 3% більше калорій вночі.
- Не їже багато на вечерю. Найбільшим і найситнішим прийомом їжі має бути сніданок. Візьміть собі за правило не переїдати на ніч, не перевантажуйте свою травну систему.
- Перед сном слід просто провітріть кімнату. Такий простий трюк спрацює, адже організм має витрачати калорії, щоб зігрітися. Температура в приміщенні не повинна бути вищою за 19 градусів.
- Розслабляйтесь перед сном, стрес точно не ваш друг, якщо намагаєтесь схуднути. Для цього можна використовувати різні практики: дихальні, духовні, медитацію тощо.