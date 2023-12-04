Худнути під час сну: прості трюки, які допоможуть витрачати вночі більше калорій

Худнути під час сну, мабуть, мрія багатьох. Насправді, саме так і відбувається процес схуднення, а є способи, які можуть дещо підсилити цю здатність організму.

Річ у тім, що під час сну організм так чи інакше спалює калорії. Ось кілька порад фахівців, які допоможуть втратити вам більше калорій вночі.

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Зокрема, спеціаліст у схудненні Ієн Бадд зазначив, що ключем до спалювання калорій є базальний метаболізм (BMR) – кількість енергії, яку витрачає організм у стані спокою. І якщо попрацювати над підвищенням цього показника, ви будете худнути без особливих зусиль.

Що допоможе худнути під час сну