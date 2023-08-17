Есть группы риска, которые подвержены инфекции. Таких людей объединяет ослабленная работа иммунной системы. Это дети и подростки, люди с иммунодефицитами, аутоиммунными болезнями и пожилые.
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Еще часто встречаются бородавки у людей, которые возделывают рыбу и мясо, однако непонятно почему. Это связывают с тем, что некоторые просто более чувствительны к этой инфекции. Бородавки бывают не только подошвенные. Они могут показаться на лице, руках и пальцах и даже под ногтями.
Симптомы бородавок на стопе
Бородавки в большинстве случаев легко узнать по характерным признакам:
- Выглядит как небольшой нарост на подошве стопы – обычно у основания пальцев, на подушечках пальцев или пятке.
- Участок кожи, где образовалась бородавка, на ощупь жесткая и шершавая.
- Бородавки скапливаются на подошве стопы – в этом случае их называют мозаичными.
- На верхушке бородавки появляются черные точки – это кровеносные сосуды, ее питающие.
- Стопа болит при ходьбе или стоянии на ногах, но это не всегда. Чаще подошвенные бородавки не болят.
В некоторых случаях непросто понять, бородавка ли это. Для точной диагностики и подбора лечения следует обратиться к дерматологу.
Как избавиться от бородавок на стопе
Тактика лечения зависит от того, насколько человека беспокоит бородавка и мешает ли он ему ходить и носить обувь. 65% всех бородавок проходят сами в течение двух лет. Однако подошвенные бородавки поддаются лечению тяжелее других.
Лечить бородавки можно в домашних условиях. Эффективными в борьбе с ними считаются кислоты. Салициловая и молочная кислоты в высокой концентрации отшелушивают поверхность кожи и разрушают бородавку. Но на это нужно время – чаще всего несколько недель.
Врачи могут разрушить бородавку жидким азотом, а еще с помощью лазера и бритья кожи. Но все это делают медицинские специалисты – не повторяйте процедуры дома.