Дерматиломанией или невротической экскориацией специалисты называют навязчивое поведение, направленное на кожу: раздражение ран, выдавливание воспалений, расчесывание неровностей кожи, сдирание заусенцев, кусание губ и щек изнутри. Американская психиатрическая ассоциация рассматривает дерматиломанию в рамках обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

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Признаки дерматиломании

Большинство людей иногда ковыряются в коже, но это не всегда связано с невротической экскориацией. Считается, что у человека дерматиломания, если она:

не может перестать трогать кожу;

поцарапает раны, выдавливает воспаление или расчесывает неровности кожи до кровотечений и кровоподтеков;

ищет родинки, веснушки, пятна или шрамы на коже, чтобы попытаться их "сгладить" или "улучшить";

часто трогает кожу неосознанно, например, когда спит;

расчесывает кожу, когда испытывает тревогу, стресс.

При этом человек может драть кожу пальцами, ногтями, зубами или инструментами: пинцетом, шпильками или ножницами.

Почему возникает дерматиломания

Дерматиломанию имеют от 2 до 5% населения планеты, преимущественно женщины. Ее провоцируют стресс, беспокойство, негативные эмоции – вина или стыд, кожные заболевания, например прыщи экзема, или другие пятна, от которых человек хочет избавиться. Когда человек расчесывает кожу, это временно облегчает его состояние, но затем ощущение тревоги и дискомфорта появляется снова и расчесывание превращается в навязчивый ритуал.

Люди с дерматиломанией могут избегать общения, потому что стесняются следов после ковыряний или расчесывания, испытывают стыд и вину за то, что не могут остановиться. Также некоторые уверены, что это просто плохая привычка, стесняются своего состояния и не обращаются за медицинской помощью.

Но кроме психологических последствий дерматиломания может приводить к инфицированию ран, появлению рубцов и кровотечения. Поэтому лечение следует начинать параллельно с дерматологом и психотерапевтом.

Что делать

Дерматиломания – отражение внутренних проблем, подавленной тревоги, агрессии и спектра других эмоций. Бессмысленно лечить только видимые проявления (повреждения или шрамы), если поведение останется неизменным и человек будет каждый раз прибегать к такому же способу реагирования.

Заметить навязчивое поведение бывает сложно, особенно когда оно приносит иллюзорное успокоение и воспринимается как единственный шанс справиться со сложными эмоциями. Но признание расстройства – первый и важный шаг.

Чтобы побороть дерматиломанию, используют когнитивно-поведенческую психотерапию с тренингом по изменению привычек. Психотерапевт может назначить антидепрессанты, которые используют при сопутствующей депрессии или тревожных расстройствах. Только комплексное лечение поможет контролировать поведение при невротическом расчесывании кожи.