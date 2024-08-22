Как подготовить ребенка к школе: что должен знать ребенок и родители

Начало обучения в школе – это важный этап как для вашего ребенка, так и для вас. Это не только начало обучения, но и своеобразный переход, этап сепарации. Чтобы сделать его комфортным, советуем начать подготовку заранее.

Психологическая адаптация важна, как и первое впечатление ребенка от процесса обучения. Старайтесь помочь своему чаду заинтересоваться обучением. Рассказываем, что вам в этом поможет, а какого поведения наоборот лучше избегать.

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Подготовка ребенка к школе должна быть снисходительной, мягкой. Не стоит пугать ребенка, что будет сложно, что "игры закончились", мол, впереди сложная взрослая жизнь. Так вы никак не сформируете у первоклашки чувство ответственности и точно не поощрите к учебе.

Объясните ребенку его обязанности и права

В то же время объяснить ребенку, почему он теперь должен ходить в школу, что это его новая обязанность – надо. Не помешает также рассказать ребенку подробнее о его обязанностях и правах. Действительно, дети просто не понимают этого. Не ждите, пока учитель объяснит на первом занятии, как вести себя на уроке, расскажите об этом. Будучи уже в школе это будет не так стрессово, понятнее, а затем – легче.

Важно акцентировать на преимуществах школы, в частности объяснить, что так у ребенка появятся новые друзья, возможность общаться по интересам.

Научите ребенка вести себя в различных ситуациях, которые будут происходить в школе:

как общаться с одноклассниками;

как делиться, помогать, сотрудничать;

как заявлять о собственных физиологических и эмоциональных потребностях;

как реагировать на оскорбления или грубость других детей;

как отстаивать собственные границы;

что делать, если потерялся в школе или опоздал на урок.

Советы от ЮНИСЕФ

Если есть возможность, сходите вместе с ребенком в школу в первый день обучения обучения. Будьте рядом при знакомстве с одноклассниками, поддержите и поощряйте все проявления ребенка.

Будучи дома, играйте вместе в школу. По очереди разыгрывайте различные ситуации. Вы можете поменяться ролями и позволить ребенку быть учителем. Это уменьшит тревогу в первые дни обучения.

Расскажите своему малышу истории о том, как вы впервые пошли в школу, что вы чувствовали и какие у вас остались воспоминания.

Сформируйте распорядок дня. Это следует делать заранее до фактического начала школы: определите время сна, который обеспечит ночной отдых ребенка и время пробуждения.

Слушайте своего ребенка. Спросите, что он чувствует, когда идет в школу, и убедите ребенка, что волнение, или любые другие эмоции – это нормально.

"Начинать что-то новое может показаться страшным и большим, но это также может быть очень весело! Уверьте ребенка, что вы будете рядом, чтобы забрать его в конце дня", – советуют специалисты.

Продумайте план прощания. Это очень важно, ведь прощаться перед учебой и оставаться в школе без вас в первые дни ребенку может быть непросто. Объясните ребенку, что вы заберете его, а в школе он только на время, вы скоро снова увидитесь. Вы даже можете придумать специальную процедуру, которая поможет ребенку успокоиться: это может быть особое рукопожатие, песня, поцелуй или объятия, или что-нибудь, что вы придумаете вместе.