Як підготувати дитину до школи: що повинна знати дитина і батьки

Початок навчання у школі – це важливий етап як для вашої дитини, так і для вас. Це не лише початок навчання, а й своєрідний перехід, етап сепарації. Аби зробити його комфортним, радимо почати підготовку заздалегідь.

Психологічна адаптація важлива, як і перше враження дитини від процесу навчання. Намагайтесь допомогти своєму чаду зацікавитись навчанням. Розповідаємо, що вам у цьому допоможе, а якої поведінки навпаки краще уникати.

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Підготовка дитини до школи має бути поблажливою, м'якою. Не варто лякати дитину, що буде складно, що "ігри скінчились", мовляв, попереду складне доросле життя. Так ви ніяк не сформуєте у першачка відчуття відповідальності і точно не заоохотите до навчання.

Поясніть дитині її обов'язки та права

Водночас пояснити дитині, чому вона тепер має ходити до школи, що це її новий обов'язок – треба. Не завадить також розповісти дитині детальніше про її обов'язки і права. Направду, діти просто не розуміють цього. Не чекайте, поки вчитель пояснить на першому занятті, як поводитись на уроці, розкажіть про це. Будучи вже в школі це буде не так стресово, зрозуміліше, а відтак – легше.

Важливо акцентувати на перевагах школи, зокрема пояснити, що так у дитини з'являться нові друзі, можливість спілкуватись за інтересами.

Навчіть дитину поводитися у різних ситуаціях, які відбуватимуться у школі:

як спілкуватися з однокласниками;

як ділитися, допомагати, співпрацювати;

як заявляти про власні фізіологічні та емоційні потреби;

як реагувати на образи чи грубість інших дітей;

як відстоювати власні кордони;

що робити, якщо загубився у школі чи запізнився на урок.

Поради від ЮНІСЕФ

Якщо маєте змогу, сходіть разом з дитиною до школи у перший день навчання. Будьте поруч при знайомстві з однокласниками, підтримайте та заохочуйте усі прояви дитини.

Будучи вдома, грайте разом у школу. По черзі розігруйте різні ситуації. Ви можете помінятись ролями й дозволити дитині бути вчителем. Це зменшить тривогу в перші дні навчання.

Розкажіть своїй малечі історії про те, як ви вперше пішли до школи, що ви відчували та які у вас залишилися спогади.

Сформуйте розпорядок дня. Це слід робити заздалегідь до фактичного початку школи: визначіть час сну, який забезпечить нічний відпочинок дитини і час прокидання.

Слухайте свою дитину. Запитайте, що вона відчуває, коли йде до школи, і переконайте дитину, що хвилювання, чи будь-які інші емоції – це нормально.

"Починати щось нове може здатися страшним і великим, але це також може бути дуже весело! Запевніть дитину, що ви будете поруч, щоб забрати її в кінці дня", – радять фахівці.

Продумайте план прощання. Це дуже важливо, адже прощатись перед навчанням і залишатись у школі без вас у перші дні дитині може бути непросто. Поясніть дитині, що ви заберете її, а в школі вона лише на певний час, ви скоро знову побачитесь. Ви навіть можете придумати спеціальну процедуру, яка допоможе дитині заспокоїтись: це може бути особливе рукостискання, пісня, поцілунок чи обійми, або будь-що, що ви придумаєте разом.