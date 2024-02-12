Височно-нижнечелюстные суставы соединяют нижнюю челюсть с черепом и работают как шарнир. Вместе с мышцами они помогают нижней челюсти двигаться вверх и вниз, и стороны в сторону, вперед, назад.
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Почему щелкает челюсть
Когда нижняя челюсть и суставы выровнены, человек может жевать, глотать, говорить и зевать. Но если мышцы, связки, кости челюсти и височная кость не синхронизированы в движении и не выровнены, возникают проблемы.
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – это расстройство мышц челюсти, височно-нижнечелюстных суставов и нервов. В этом состоянии нарушается подвижность челюсти, также часто появляется лицевая боль. Точную причину дисфункции височно-нижнечелюстного сустава часто трудно определить.
Иногда это связано с такими проблемами: неправильным прикусом, скрежетом зубами, стрессом, травмами или заболеванием височно-нижнечелюстного сустава.
Симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава:
- боль в области челюсти, уха и виска;
- щелчок, треск или скрежет при движении челюстью треск или скрежет во время движения челюстью;
- головная боль в виске;
- трудно полностью открыть или закрыть челюсти;
- челюсть блокируется, когда человек открывает рот.
Что делать коды щелкает челюсть
Чаще всего боль и дискомфорт проходят сами. Также есть методы, помогающие облегчить симптомы. Чтобы снять боль в челюсти нужно
- Есть мягкую пищу, например каши, омлеты и супы.
- Не есть твердую пищу и не жевать жвачку.
- Пить парацетамол или ибупрофен.
- Прикладывать к челюсти пакеты со льдом или тепловой компресс – в зависимости от того, что облегчает боль.
- Массировать болезненные мышцы челюсти.
Если эти способы не помогают, нужно обратиться к терапевту, чтобы он назначил лечение. Обычно врач рекомендует носить капы, назначать физиотерапию или консультацию с узкими специалистами – стоматологом или психологом. Если консервативные методы не помогают, пациенту предлагают хирургическое лечение.