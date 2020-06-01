Люди старше 65 лет в семь раз чаще других делятся на своих страницах в соцсетях фейковыми новостями. Теперь исследователи пытаются понять, почему так происходит.

Найти объяснение гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, утверждают психологи из Гарвардского университета.

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Есть предположение, дело в снижении когнитивных способностей, которое происходит с возрастом. Но это было бы упрощением, объяснила Надя Брашир, соавтор исследования и специалист в области когнитивной психологии.

Пожилые люди становятся жертвами других видов мошенничества с той же вероятностью, что и молодые – ни чаще, ни реже.

В социальных сетях есть какая-то специфика, которая заставляет пожилых делиться дезинформацией,

– рассказала Брашир.

Понимание технологий

Наиболее очевидное объяснение такого поведения в том, что пожилые люди не так хорошо разбираются в цифровых технологиях, как миллениалы и зумеры. Также существует сильный перекос в политических взглядах тех, кто постит фейки – чаще это делают консерваторы и правые радикалы.



Пожилые люди чаще верят в фейки / Фото unsplash.com

Но и эти объяснения нельзя воспринимать как абсолютную истину, говорит Брашир. Ведь многие пожилые люди сейчас следят за развитием технологий, а либералы тоже уязвимы перед дезинформацией.

Социальные изменения

Вероятнее всего, дело кроется в социальных изменениях, которые происходят по мере взросления человека. Чем старше мы становимся, тем уменьшается наш круг общения и меньше "периферийных знакомых" – людей, с которыми мы общались в последний раз лет 10 назад, но они до настоящего времени висят в друзьях.

Все это приводит к тому, что с возрастом остается очень мало тех, кому мы можем доверять.

Пожилой человек видит новость, которой поделился его друг, и автоматически делает вывод, что этому можно верить. В то время как молодые люди привыкли к любому посту, даже от ближнего, относиться скептически.

Кроме того, пожилые люди в целом подходят к репосту не так, как молодежь. Они не всегда интерпретируют это как однозначное согласие с информацией, а просто считают, что сохранили себе на страницу что-то интересное. А непонимание того, как работают алгоритмы в соцсетях, приводит к тому, что чем больше они сохраняют себе фейковых новостей, тем чаще натыкаются на них в интернете.