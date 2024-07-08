Люди разговаривают сами с собой по многим причинам: из-за одиночества, стресса, тревоги или даже травмы. Однако чаще всего разговор с самим собой – это здоровый, нормальный и даже полезный способ обработки мыслей и переживаний.

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Почему люди говорят сами с собой

У каждого из нас есть внутренний монолог: некоторые говорят свои мысли вслух, другие – мысленно. Существует две теории:

теория социальной изоляции – если проводить много времени в одиночестве, люди с большей вероятностью будут разговаривать сами с собой;

теория когнитивных нарушений – разговор с собой происходит, когда человек сталкивается с чем-то тяжелым или травмирующим, что влияет на психологическое здоровье.

В некоторых случаях такой разговор может быть полезным. Например, он может помочь не поддаваться импульсам, дать рекомендации в сложных ситуациях и помочь не сбиться на пути к своим целям. Спортсмены часто используют внутренний диалог, чтобы сохранять мотивацию и достигать целей.

Что делать, если вас раздражает такая привычка

Можно попробовать такие советы:

будьте наблюдательными и замечайте, когда разговариваете сами с собой, а еще обращайте внимание на то, почему вы это делаете; используйте альтернативное действие и каждый раз вместо разговора с собой займитесь чем-то другим, например, выпишите свои мысли; не будьте одиноки и выберите людей, к которым сможете обратиться, когда захотите поговорить с собой; используйте инструменты для организации, если разговариваете с собой, чтобы оставаться организованным (можно писать списки дел, использовать календарь или устанавливать напоминания).

Исследования подтверждают идею о том, что некоторые люди, которые часто разговаривают сами с собой, делают это из-за одиночества или потому, что они не имеют здоровых или достаточных социальных отношений. Стоит поговорить с психиатром, если разговор с собой связан с чувством одиночества или с симптомами тревоги или депрессии.

Когда разговоры с собой – проблема

Стоит понимать: некоторые психические заболевания связаны с высоким уровнем когнитивных нарушений, которые могут привести к разговорам с самим собой. Вот некоторые из таких заболеваний:

обсессивно-компульсивное расстройство;

шизофрения;

посттравматическое стрессовое расстройство;

депрессия.

Один из способов отличить здоровый внутренний диалог от потенциального психоза (потери связи с реальностью) – обратить внимание, как звучат голоса. Здоровый внутренний разговор с самим собой будет осознанным. Если же вы реагируете на голоса в своей голове и не создали диалог сознательно, или если диалог ведет более одного голоса одновременно, или если голоса сопровождаются звуками, запахами или яркими образами, очень важно поговорить с психиатром.