Почему чешется кожа после горячего душа

По возвращении домой в холодный зимний вечер нет ничего лучше, чем согреться под струями теплого душа, позволяя себе расслабиться после напряженного дня. Однако многие люди замечают, что после таких процедур кожа становится сухой, начинает чесаться и краснеть.

Одной из причин дискомфорта может быть холинергическая крапивница, специфическое состояние, вызванное физической нагрузкой, стрессом и воздействием горячей воды. Этот вид крапивницы может вызвать зуд и жгучую боль, хотя обычно эти симптомы проходят через час.

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Почему чешется кожа после душа

Исследования обнаружили, что горячая вода может способствовать:

обезвоживание кожи;

появлении покраснений;

изменений в составе кератинового и липидного слоев, что увеличивает риск проникновения аллергенов и микроорганизмов.

Также следует знать, что длительное принятие горячего душа может усугубить имеющиеся кожные проблемы, такие как:

экзема;

атопический дерматит;

псориаз.

Что делать, чтобы кожа не чесалась после душа

Чтобы предотвратить подобные реакции кожи, существуют профилактические меры:

принимайте душ с теплой водой, а не горячей; сокращайте время принятия душа до 5 – 10 минут; выбирайте гипоаллергенные моющие средства без ароматизаторов; аккуратно промокайте кожу полотенцем, не трите ее; наносите на кожу увлажняющий крем сразу после душа.

Если зуд после душа все же беспокоит, Американская академия дерматологов советует использовать лосьон с ментолом или каламином для облегчения симптомов.