Чому чухається шкіра після гарячого душу

Після повернення додому в холодний зимовий вечір немає нічого кращого, ніж зігрітися під струменями теплого душу, дозволяючи собі розслабитися після напруженого дня. Однак багато людей зауважує, що після таких процедур шкіра стає сухою, починає свербіти та червоніти.

Однією з причин дискомфорту може бути холінергічна кропив'янка, специфічний стан, спричинений фізичним навантаженням, стресом та впливом гарячої води. Цей вид кропив'янки може викликати свербіж та пекучий біль, хоча зазвичай ці симптоми минають через годину.

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Чому чухається шкіра після душу

Дослідження виявили, що гаряча вода може сприяти:

зневодненню шкіри;

появі почервоніння;

змін у складі кератинового та ліпідного шарів, що збільшує ризик проникнення алергенів та мікроорганізмів.

Також варто знати, що тривале прийняття гарячого душу може погіршити наявні шкірні проблеми, такі як:

екзема;

атопічний дерматит;

псоріаз.

Що робити, щоб шкіра не свербіла після душу

Щоб запобігти подібним реакціям шкіри, існують профілактичні заходи:

приймайте душ із теплою водою, а не гарячою; скорочуйте час прийняття душу до 5 – 10 хвилин; вибирайте гіпоалергенні засоби для миття без ароматизаторів; акуратно промокайте шкіру рушником, не тріть її; наносите на шкіру зволожувальний крем відразу після душу.

Якщо ж сверблячка після душу все ж таки турбує, Американська академія дерматологів радить використовувати лосьйон з ментолом або каламіном для полегшення симптомів.