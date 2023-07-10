В генерации голоса участвуют легкие, голосовые связки и артикуляторы – язык, зубы, небо, щеки и губы. Когда мы молчим, голосовые связи сморщены, прилегают к горлу и между ними остается щель.

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Но когда собираемся издать звук, они натягиваются. Воздух из легких пытается выйти наружу, затрагивает связки и заставляет их вибрировать. В это время появляется звуковая волна. Затем волна вместе с воздухом проходит в рот, где через язык, зубы, губы, щеки выходит наружу посредством звука.

Что происходит, когда голос пропадает

Место, где появляется звук, – это голосовые связки. Если с ними что-нибудь случается, например, они опухают, воспаляются или на них появляются мозолевидные наросты, то они уже не могут натягиваться и вибрировать, а значит, появляется охриплость или пропадает голос.

Обычно голосовые связи не могут работать по этим причинам:

инфекции верхних дыхательных путей, такие как бронхит, ларингит или синусит;

сезонная аллергия, вызывающая заложенность носа, кашель и ларингит;

необходимость долго разговаривать, например, на работе в call-центре;

громкие крики и разговоры, например, на матче или концерте.

В единичных случаях потеря голоса или охриплость, не проходящая за 2 – 3 недели, может быть признаком рака легких или гортани.

Что делать, чтобы вернуть голос

Вот что можно сделать, чтобы успокоить воспаленные голосовые связи:

Дайте связям отдохнуть. Не разговаривайте несколько дней или старайтесь говорить тише и меньше, чем обычно.

Пейте много жидкости. Постарайтесь избегать обезвоживающих напитков, например алкоголя и кофеина. Пейте чай без кофеина, сока, морса, воды.

Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух может еще больше раздражать голосовые связи.

Принимайте безрецептурное лекарство, например парацетамол или ибупрофен, если воспаление голосовых связок приносит дискомфорт. Голоса они не вернут, зато снимут боль.

Если охриплость или потеря голоса не проходит за три недели, нужно обратиться к терапевту или лору.