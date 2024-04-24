Гиджил – термин, происходящий из тагальского языка, описывает безудержное стремление укусить любимого человека, которая возникает из-за избытка эмоций. Это слово не часто появляется в научной литературе и обычно используется в разговорной речи.

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Почему хочется кусаться от нежности

Такая эмоциональная реакция на милых и любимых существ может быть обусловлена различными факторами:

исследования демонстрируют, что люди иногда испытывают агрессивные импульсы в ответ на очень милые объекты или людей;

для некоторых людей мягкие укусы являются способом выразить свою привязанность необычным, но нежным образом;

это может быть способ физически проявить чувства, которые кажутся слишком мощными для того, чтобы их можно было выразить словами или другими формами телесного контакта;

укусы могут быть связаны с древними инстинктами доминирования и игры.

Противоположные эмоции

Диморфные эмоции – это комплексные эмоции, в которых одновременно испытываются противоположные ощущения. Милая агрессия – это термин, описывающий чувство, когда кто-то или что-то кажется настолько милым и привлекательным, что вызывает желание ущипнуть или укусить. Несмотря на агрессивные импульсы, основой такого поведения является чувство нежности и умиления.

Примеры диморфных эмоций: слезы радости, когда человек испытывает такое глубокое счастье, что начинает плакать; смех во время стрессовых ситуаций, когда люди могут начать смеяться, чтобы снять напряжение; ностальгия, когда человек одновременно испытывает грусть по прошлому и радость от воспоминаний.

Милая агрессия

У исследовании милой агрессии участникам показывали фотографии милых животных и маленьких детей и менее милые объекты для контроля. После этого участники рассказывали о своем желании сжать или укусить их, не желая наносить им вред.

Также в исследовании использовали электроэнцефалографию для наблюдения за активностью мозга в ответ на изображения. В результате они обнаружили связь между системой награждения в мозге и милой агрессией.

Система наград в мозге играет ключевую роль в формировании и регулировании поведения и эмоций, таких как чувство удовлетворения, мотивация и, по некоторым данным, милая агрессия. Эта система включает различные структуры мозга, а также нейротрансмиттеры, важнейший из которых является дофамин.

Когда мы видим что-то милое, система наград активируется и высвобождается дофамин. Это вызывает чувство удовлетворения и положительные эмоции. Однако когда чувства становятся слишком сильными, мозг ищет способы снизить уровень возбуждения.

Точные механизмы милой агрессии и ее связь с системой наград все еще не полностью понятны. Эксперты предполагают, что милая агрессия – это форма эмоционального разряда, которая помогает человеку справиться с перегрузкой положительными эмоциями.