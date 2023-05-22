Жара – это стрессовый фактор. Несмотря на то, что механизм, с помощью которого жара ухудшает работу сердца, до конца не изучен, есть теория, что из-за высокой температуры увеличивается реакция симпатической нервной системы.

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Симпатичная нервная система отвечает за работу организма в стрессовой ситуации. Она стимулирует расход энергии, усиливает сокращение сердца, учащается пульс, ускоряет дыхание и повышает давление. Согласно этой теории, у людей с повышенным давлением в жару он обычно повышается еще сильнее, а у тех, у кого он стабильно снижен, будет падать.

Повышение давления в жару

Из-за жары усиливается приток крови к коже, это заставляет сердце биться быстрее. Чем больше сокращений, тем больше крови высвобождается за минуту. А это значит, что и давление на стенки сосудов растет. Отсюда и повышение АД.

Для людей с гипертонией жара может быть особенно опасна. Стенки их сосудов могут быть ослаблены из-за постоянного давления. Следовательно, резкое повышение давления способно вызвать их разрыв, что иногда приводит к внутренним кровотечениям и даже смерти.

Снижение давления в жару

Из-за потери жидкости в результате жары сосудистые стенки теряют тонус, который и так достаточно слаб. Ведь гипотония, в отличие от гипертонии, отличается слабым давлением на стенки сосудов. Такое состояние называется понижением ортостатической переносимости.

У людей со стабильно низким давлением стен сосудов не нужно менять свои свойства, чтобы становиться сильнее. Кровь на них не давит. Это значит, что повысить давление будет затруднительно. Только достаточно интенсивная физическая нагрузка может справиться с этим – и то ненадолго.

Что делать

Универсальный совет: пить больше воды. И тем, и другим. Вода "разбавит" загустевшую кровь у людей с гипертонией, и давление на стенки уменьшится. А человеку с гипотонией вода нужна для улучшения тонуса сосудов. Правда, сразу пить много воды не нужно. Пейте понемногу, но часто.

Отметим, что в сильную жару стоит находиться меньше на улице. Если не удается проводить больше времени в помещении, носите шляпы и легкую одежду.

В общем с жарой ничего не поделаешь – это нужно просто пережить. А если у вас уже есть признаки повышенного или пониженного давления, нужно быть вдвойне осторожным: следить за своим самочувствием и контролировать давление.

Опасным считается давление выше 180/120 — если на аппарате появились эти цифры, пора звонить в скорую. При гипотонии важны именно симптомы: если вы не можете встать без сильного головокружения, тошнит вас, а в теле – слабость, тоже стоит обратиться к врачу.