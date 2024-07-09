Почему после алкоголя хочется курить после алкоголя

В компании часто можно встретить людей, которые курят только тогда, когда выпивают. По непонятным причинам алкоголь часто провоцирует желание закурить. С увеличением количества выпитого алкоголя возрастает и вероятность того, что человек захочет выкурить сигарету.

Современная наука продвинулась в понимании этого феномена и теперь известно, что желание покурить под воздействием алкоголя наблюдается не только у постоянных курильщиков, но и у так называемых "социальных" курильщиков.

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Почему хочется курить после алкоголя

Объяснение этому простое: и алкоголь, и никотин активируют систему вознаграждения в мозге, вызывая привыкание. При употреблении одного вещества мозг начинает требовать другое.

Есть и другой аспект. Алкоголь и сигареты влияют на базальные ганглии в мозге, некоторые из которых вырабатывают ацетилхолин, поддерживающий бодрствование. Алкоголь, как известно, угнетает нервную систему и вызывает сонливость, но курение может нейтрализовать этот эффект.

Почему курят люди без зависимости после алкоголя

Социальные курильщики чувствуют эту связь несколько иначе. Никотин быстро создает ассоциацию "курение – общения" в мозгу.

Курение в компании друзей с напитком в руке укрепляет связь между сигаретой, общением и алкоголем. В следующий раз, посещая бар, атмосфера места может спровоцировать желание закурить,

– рассказала Марина Пиччиотто, профессор психиатрии из Йельского университета.

Интересно, что, несмотря на кратковременное улучшение настроения от курения во время вечеринки, никотин может усилить состояние похмелья на следующее утро. Исследование 2012 года показало, что люди, которые много пили и курили, чаще имели похмелье, чем некурящие.