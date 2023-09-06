Приложение для диагностики сколиоза

Ученые разработали модель глубокого обучения, которую научили определять степень и форму сколиоза по фотографии спины. Оказалось, что приложение способно оценивать форму сколиоза и темп прогрессирования не хуже хирурга. Он даже может подсказать, когда нужно обратиться за помощью к врачу.

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Кроме того, ежедневное использование программы вместо рентгенографии позвоночника для мониторинга сколиоза позволит снизить лучевую нагрузку на организм подростка.

Однако перед внедрением приложения к клинической практике требуются дальнейшие исследования на большей группе пациентов. Есть некоторые сложности, связанные с его использованием: например, меньшая точность при оценке сколиоза у людей с индексом массы тела более 30 кг/м2, а также проблемы с работой на некоторых устройствах.

Что известно о сколиозе

Сколиоз – боковое искривление позвоночника, в 80% случаев его причина неизвестна. Появляется в детстве или в подростковом возрасте. Реже бывает врожденным (из-за аномалии развития) и нервно-мышечным (из-за неврологического заболевания, травм спинного мозга и других болезней).

В большинстве случаев не нуждается в лечении. Цель терапии – уменьшить боль и улучшить функцию позвоночника. При выраженном искривлении, например, на 40 градусов или для того, чтобы остановить прогрессирование, иногда проводятся операции.