В Харьковской области четверо детей отравились крысиным ядом. Детям 2, 5, 6 и 8 лет, их госпитализировали в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пишут местные СМИ

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Дети из разных семей, они гуляли на улице, нашли крысиный яд и съели его. Легкая степень во всех четырех. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу,

– сообщил Забашта.

На место происшествия также прибыла полиция. Силовики выяснили, что дети играли возле дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть.

К слову, ежемесячно в больницу госпитализируют 15-20 детей, которые выпили какое-то агрессивное вещество. Такие отравления опасны, а потому следует объяснять детям опасность употребления неизвестных веществ.

Ни в коем случае самостоятельно не вызвать рвоту! Если ребенок отравился бытовой химией, химическое вещество вызовет еще большие ожоги пищевода.

Насколько опасны такие отравления?

Выживаемость пациентов составляет 83%. Все зависит от того, как быстро пострадавшим окажут необходимую помощь.

Не оставляйте яд в доступных для детей местах, но если случилась непредвиденная ситуация, своевременно обращайтесь за медицинской помощью.