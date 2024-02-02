Все люди, которые отказываются идти по протоптанной дорожке – будь то гении, новаторы или просто бунтари, – имеют своеобразное сходство: у них уникальные идеи, принципы и способы выражения себя.

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Новое исследование лидерства

Исследователи из Университета Джорджии во главе с Брайаном Хаасом провели серию исследований и обнаружили, что выдающиеся люди в основном делятся на "индивидуалистов" и "борцов". Первые имеют собственный взгляд на мир, которого они стремятся придерживаться, несмотря на общественное мнение. Другие, наоборот, активно борются с общепринятыми взглядами и стремятся доказать их ошибочность.

Исследователи также изучили общественное мнение об "индивидуалистах" и "борцах". Сначала ученые попросили участников определить каждую группу и предложить наиболее подходящую профессию для людей, которые принадлежат к ним. В результате "индивидуалистов" было определено как лидеров – исполнительных директоров, предпринимателей, руководителей команд. Для "борцов" были предложены творческие профессии, такие как музыкант, художник, актер.

Признаки выдающихся людей

Однако когда участников попросили привести примеры реальных или вымышленных нонконформистов каждого типа, лидерами в обеих группах оказались представители шоубизнеса. Так, среди "индивидуалистов" вместе с Китнисс Эвердин (героиней из трилогии Сюзан Коллинз "Голодные игры") были упомянуты певицы Майли Сайрус и Билли Айлиш, а также актер Джонни Депп.

Ученые также изучили представления об отличительных личных качествах различных групп выдающихся людей. "Индивидуалисты" были охарактеризованы как приятные в общении, спокойные и профессионально компетентные люди. В то время как "борцов" описали как общительных, невротических и склонных к нарушению правовых и этических норм.

Отношение общества к нонконформистам разного типа также отличалось. "Индивидуалистами" чаще восхищались, тогда как действия "борцов" периодически описывались как нарушителей. Последние, по результатам опроса, успешно привлекают внимание, но это не всегда ведет к дальнейшей поддержке со стороны общества.

Ученые считают, что их работа может стать отправной точкой для исследований конформизма и нонконформизма в разных культурах и странах. Отношение к способности выделяться может варьироваться в зависимости от места. Кроме того, стереотипы о выдающихся людях также могут отличаться в разных регионах.