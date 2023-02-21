Как отсутствие света влияет на наше зрение

С осени, с массированными обстрелами критической инфраструктуры, мы почувствовали на себе все "прелести" жизни в сумерках. Кто начал жаловаться на головные боли, кто на апатию, а кто и на жжение глаз.

Чтобы узнать, как нехватка света сказывается на наших глазах, 24 канал обратился за консультацией к экспертам. Может ли это привести к понижению зрения? И что делать с дискомфортом, возникающим в случае работы в сумерках? На эти вопросы ответила офтальмохирург, к.мед.н., заместитель главного врача всеукраинской сети медцентров "Новое Зрение" Татьяна Манойло.

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Татьяна Манойло “Начнем с основ. Упрощенный механизм видения срабатывает благодаря раздражению светом фоторецепторов сетчатки. Они формируют зрительный импульс, поступающий в мозг, и так мы получаем изображение”.

Следовательно, качество зрения зависит от количества света, попадающего на сетчатку. Понятно, почему с наступлением сумерек мы видим предметы гораздо хуже – расплывчато, только их силуэты. Чтобы обеспечить четкость изображения, наши зрачки расширяются, ведь глаза пытаются захватить как можно больше света. Его источником могут служить как солнечные лучи, так и искусственное освещение.

Проблема 1: повышение внутриглазного давления

Для здорового человека расширение зрачков является естественным процессом. Однако для тех, кто страдает глаукомой (а каждый год у одного на тысячу пациентов после 40 лет выявляют такое заболевание), это очень опасно.

Недостаточность освещения приводит к повышению внутриглазного давления, поэтому работать, смотреть телевизор, читать с телефона следует только при дополнительном источнике света. Потому что излучает экран гаджета, недостаточно.

Этой рекомендации лучше придерживаться всем. Поэтому фанатам поскролить сети во время веерных отключений электричества или ночью посмотреть сериал на компьютере надо помнить о последствиях.

Проблема 2: дискомфорт из-за проблемы адаптации к темноте

Есть болезни, при которых человек банально хуже видит в сумерках. К ним относятся заболевания сетчатки, например возрастная макулярная дегенерация (снижение центрального зрения, в том числе и в вечернее время) или врожденная абиотрофия сетчатки (куриная слепота).

Татьяна Манойло “В результате нарушения слоя фоторецепторов в глаза таким людям значительно сложнее воспринимать отсутствие света, поэтому качество их жизни очень снижается. Они не могут найти нужные вещи, натыкаются на мебель, им сложно даже закапать себе глаза”.

Проблема 3: обострение болезней, связанных с аккомодацией зрения

Что в основном мы делаем в темноте, когда спать еще рано? Правильно, сидим в смартфонах, ноутбуках, планшетах – работаем или развлекаемся. Однако по своей природе человеку не свойственно долго смотреть на яркий источник света, в нашем случае – на экран гаджета, так истощается пигментный эпителий сетчатки. В результате глаза устают, концентрация внимания снижается, что влияет на эффективность работы.

Но больше вреда терпят те, у кого нарушена аккомодация – способность четко видеть на разные расстояния. Если у вас астигматизм, дальнозоркость или миопия, продолжающаяся работа за компьютером в условиях плохого освещения лишь обострит проблемы зрения. Ни в коем случае не пренебрегайте очками или линзами, чтобы уменьшить усилия на фокусировке изображения на экране.

Более того, в случае указанных нарушений аккомодации излишнее перенапряжение может привести и к головным болям. В этом случае привычная пилюля не поможет – делайте перерывы, настройте вариант нормального освещения при отсутствии электричества, периодически переводите взгляд на объект, расположенный на расстоянии 6 метров, чтобы разгрузить глаза.

Проблема 4: перенапряжение, снижающее зрение

Нехватка света часто приводит к тому, что мы все ниже наклоняемся к маленькому предмету либо напечатанному тексту, чтоб все верно разглядеть. Здесь и кроется опасность. Если это расстояние, например при чтении, меньше 30-40 см, а до монитора – 60, тогда глазные мышцы слишком напрягаются.

Один-два раза не страшно, но если вы будете так поступать постоянно, зрение будет портиться в сторону близорукости.

Проблема 5: жжение глаз

Это явление также связано с вынужденным сиденьем за гаджетами при выключении света. Жжение связано с пересыханием слезной пленки. Она является первой защитой глаза от внешних факторов, кроме века, конечно. Если уставиться в монитор и не моргать глазами, они перестают увлажняться, а пленка вовремя обновляться. Поверхность глаза обнажается и становится уязвимой.

Татьяна Манойло “Помочь может увлажнение воздуха, однако, если нет электричества, специальный прибор вы не примените. Какое тогда решение проблемы? Частое проветривание комнаты и увлажнение глаз специальными каплями. Искусственной слезой нужно пользоваться трижды в день вне зависимости от ощущения дискомфорта в течение месяца”.

Как уменьшить негативное влияние нехватки света

Итак, чтобы отсутствие света не причинило вам сильного вреда, соблюдайте несколько правил: