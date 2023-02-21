Як відсутність світла впливає на наш зір

З осені, з масованими обстрілами критичної інфраструктури, ми відчули на собі всі "принади" життя у сутінках. Хтось почав скаржитися на головні болі, хтось на апатію, а хтось і на печіння очей.

Щоб дізнатися, як брак світла позначається на наших очах, 24 канал звернувся за консультацією до експертів. Чи може це призвести до зниження зору? І що робити з дискомфортом, який виникає в разі роботи у присмерку? На ці питання відповіла офтальмохірург, к.мед.н., заступниця головного лікаря всеукраїнської мережі медцентрів "Новий Зір" Тетяна Манойло.

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Тетяна Манойло “Розпочнемо з основ. Спрощено механізм бачення спрацьовує завдяки подразненню світлом фоторецепторів сітківки. Вони формують зоровий імпульс, що надходить у мозок, і так ми отримуємо зображення”.

Отже, якість зору залежить від кількості світла, яке потрапляє на сітківку. Тож зрозуміло, чому з настанням сутінків ми бачимо предмети набагато гірше – розпливчасто, лише їхні силуети. Щоб забезпечити чіткість зображення, наші зіниці розширюються, адже очі намагаються захопити якомога більше світла. Його джерелом можуть слугувати як сонячні промені, так і штучне освітлення.

Проблема 1: підвищення внутрішньоочного тиску

Для здорової людини розширення зіниць є природним процесом. Проте для тих, хто страждає на глаукому (а щороку в одного на тисячу пацієнтів після 40 років виявляють таке захворювання), це дуже небезпечно.

Недостатність освітлення призводить до підвищення внутрішньоочного тиску, тому працювати, дивитися телевізор, читати з телефону слід тільки за умови додаткового джерела світла. Тому що випромінює екран гаджета, недостатньо.

Цієї рекомендації краще дотримуватися всім. Тож фанатам поскролити мережі під час віялових вимкнень електрики чи подивитися вночі серіал на комп’ютері треба пам’ятати про наслідки.

Проблема 2: дискомфорт через проблему адаптування до темряви

Є хвороби, за яких людина банально гірше бачить у присмерку. До них належать захворювання сітківки, наприклад вікова макулярна дегенерація (зниження центрального зору, зокрема, й у вечірній час) чи вроджена абіотрофія сітківки (куряча сліпота).

Тетяна Манойло “Унаслідок порушення шару фоторецепторів в оці таким людям значно складніше від інших сприймати відсутність світла, тому якість їхнього життя дуже знижується. Вони не можуть знайти потрібних речей, натикаються на меблі, їм складно навіть закрапати собі очі”.

Проблема 3: загострення хвороб, пов’язаних з акомодацією зору

Що переважно ми робимо у темряві, коли спати ще зарано? Правильно, сидимо у смартфонах, ноутбуках, планшетах – працюємо чи розважаємося. Проте за своєю природою людині не притаманно довго дивитися на яскраве джерело світла, у нашому випадку – на екран гаджета, бо так виснажується пігментний епітелій сітківки. В результаті очі втомлюються, концентрація уваги знижується, що впливає на ефективність роботи.

Та більшої шкоди зазнають ті, в кого порушена акомодація – здатність чітко бачити на різні відстані. Якщо у вас астигматизм, далекозорість чи міопія, тривала робота за комп’ютером в умовах поганого освітлення лише загострить проблеми зору. В жодному разі не нехтуйте окулярами чи лінзами, аби зменшити зусилля на фокусуванні зображення на екрані.

Ба більше, в разі зазначених порушень акомодації зайве перенапруження може призвести й до головного болю. У цьому разі звична пігулка не допоможе – робіть перерви, налаштуйте варіант нормального освітлення за відсутності електрики, періодично переводьте погляд на об’єкт, розташований на відстані 6 метрів, щоб розвантажити очі.

Проблема 4: перенапруження, що знижує зір

Брак світла нерідко призводить до то того, що ми все нижче нахиляємося до дрібного предмета чи надрукованого тексту, щоб все чітко роздивитися. Тут і криється небезпека. Якщо ця відстань, наприклад при читанні, менша ніж 30-40 см, а до монітора – 60, тоді очні м’язи занадто напружуються.

Один-два рази не страшно, але якщо ви так чинитимете постійно, зір псуватиметься у бік короткозорості.

Проблема 5: печіння очей

Це явище також пов’язано із вимушеним сидінням за гаджетами в разі вимкнення світла. Печіння пов'язане із пересиханням слізної плівки. Вона є першим захистом ока від зовнішніх чинників, крім повіки, звісно. Якщо втупитися в монітор і не кліпати очима, вони перестають зволожуватися, а плівка вчасно оновлюватися. Поверхня ока оголюється і стає вразливою.

Тетяна Манойло “Допомогти може зволоження повітря, проте коли немає електрики, спеціальний прилад ви не застосуєте. Який тоді розв’язок проблеми? Часте провітрювання кімнати й зволоження очей спеціальними краплями. Штучною сльозою треба користуватися тричі на день незалежно від відчуття дискомфорту протягом місяця”.

Як зменшити негативний вплив браку світла

Отже, щоб відсутність світла не завдало вам сильної шкоди, дотримуйтесь кількох правил: