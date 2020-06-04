Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики спрогнозировали, что от коронавируса умрет более 800 медиков, а переболеет каждый пятый украинец.

Соответствующий документ опубликовал народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, пишет 24 канал.

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По словам Гончаренко, соответствующий прогноз представила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании бюджетного комитета.

Так, Министерство Социальной политики Украины со ссылкой на Министерство здравоохранения спрогнозировало расчеты дополнительных расходов по страховым выплатам медицинским работникам, которые инфицируются COVID-19 при исполнении служебных обязанностей и погибнут от этого.

В общем, прогноз очень пессимистический, ведь там предусмотрено до 844 (!) летальных случаев. А всего заболеет коронавирусной болезнью 33 480 медиков, то есть каждый пятый украинский медик,

– отметил Гончаренко.

Гончаренко добавил, что такой государственный прогноз "выглядит катастрофическим, таких цифр нет нигде в мире".

Какова ситуация с коронавирусом сегодня За прошедшие сутки в Украине обнаружили 588 случаев коронавирусной болезни. Что является рекордным показателем. Таким образом количество больных COVID-19 от начала пандемии возросло до 25 411 человек.