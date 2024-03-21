Исследований, изучающих этот вопрос, не так много. Одно исследование нашло в височной части приматов нейроны, которые определяют направление взгляда других обезьян.

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В исследовании изучалось, может ли животное определить направление взгляда, если другая обезьяна смотрит на него. Устойчивых доказательств того, что те же способности имеет мозг человека, пока нет. И вообще это не совсем про чувство "чужого взгляда со спины".

Все смотрят на меня

Результаты исследования свидетельствуют, что люди часто склонны воспринимать взгляд других как направленный на них, даже если это совсем не так. На это влияет ориентация головы того, кто смотрит. Если она направлена в нашу сторону, будет казаться, что взгляд тоже направлен на нас.

Люди с социальной тревожностью испытывают значительный дискомфорт, если видят, что на них кто-то смотрит. Для социального тревожного расстройства характерен сильный страх повышенного внимания. Человек испытывает значительный дискомфорт, если кажется, что на него не смотрят. Этот страх мешает чувствовать себя в обществе комфортно и спокойно.

Что делать

Если чужой взгляд не вызывает ощущение дискомфорта, то ничего делать не нужно – периодически кто-то действительно смотрит на нас. И мы на кого-то смотрим. И в этом нет ничего страшного

Но, если это ощущение преследует и вызывает чувство тревоги на регулярной основе, стоит обратиться за помощью к психотерапевту.