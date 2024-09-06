В Минздраве спрогнозировали, будет ли осенняя вспышка COVID-19, если она уже была летом
Источник:УП Жизнь
После летней вспышки заболеваемости COVID-19 возникает логичный вопрос, произойдет ли новый всплеск передачи инфекции осенью, когда ОРВИ и другие сезонные респираторные заболевания фиксируют чаще всего.
Заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин считает, что как таковой новой вспышки коронавируса в Украине осенью не будет. Однако, все зависит от мутаций вируса.
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Другие вирусы вытеснят COVID-19
Осенняя вспышка маловероятна, потому что в мире пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. С сентября ожидаем циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы,
– отметил Игорь Кузин.
Летняя вспышка вызвала вариант FLiRT
По словам санврача, недавняя летняя вспышка коронавируса в Украине была вызвана именно субвариантом FLiRT, который отличается высокой скоростью передачи. Впрочем, эту тенденцию фиксировали не только в Украине, но и во всем мире.
Справочно. По данным Минздрава, во время летнего сплекска заболеваемости COVID-19, вирус обнаружили примерно у 75 тысяч украинцев. В июне – было зарегистрировано более 2300 случаев, в июле – почти 11,5 тысяч, а в августе – 64 тысячи.
При этом, как отметил Кузин, нагрузка на медицинскую систему Украины была контролируемой.
Какая ситуация сейчас
В среднем сейчас ориентировочно 15 – 17% от всех больных коронавирусом нуждаются в стационарной помощи.
"Это абсолютно нормальные показатели для респираторной группы инфекций", – добавил Кузин.
А по смертности вследствие коронавирусной болезни, Кузин сообщил, что уровень летальности значительно ниже, чем в предыдущие периоды пандемии.
Так, в течение лета зарегистрировано 112 летальных случаев. И в основном это были старшие люди, а чаще всего – невакцинированные или те, которые не получили необходимый курс прививки.