В Минздраве спрогнозировали, будет ли осенняя вспышка COVID-19, если она уже была летом

После летней вспышки заболеваемости COVID-19 возникает логичный вопрос, произойдет ли новый всплеск передачи инфекции осенью, когда ОРВИ и другие сезонные респираторные заболевания фиксируют чаще всего.

Заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин считает, что как таковой новой вспышки коронавируса в Украине осенью не будет. Однако, все зависит от мутаций вируса.

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Другие вирусы вытеснят COVID-19

Осенняя вспышка маловероятна, потому что в мире пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. С сентября ожидаем циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы,

– отметил Игорь Кузин.

Летняя вспышка вызвала вариант FLiRT

По словам санврача, недавняя летняя вспышка коронавируса в Украине была вызвана именно субвариантом FLiRT, который отличается высокой скоростью передачи. Впрочем, эту тенденцию фиксировали не только в Украине, но и во всем мире.

Справочно. По данным Минздрава, во время летнего сплекска заболеваемости COVID-19, вирус обнаружили примерно у 75 тысяч украинцев. В июне – было зарегистрировано более 2300 случаев, в июле – почти 11,5 тысяч, а в августе – 64 тысячи.

При этом, как отметил Кузин, нагрузка на медицинскую систему Украины была контролируемой.

Какая ситуация сейчас

В среднем сейчас ориентировочно 15 – 17% от всех больных коронавирусом нуждаются в стационарной помощи.

"Это абсолютно нормальные показатели для респираторной группы инфекций", – добавил Кузин.

А по смертности вследствие коронавирусной болезни, Кузин сообщил, что уровень летальности значительно ниже, чем в предыдущие периоды пандемии.

Так, в течение лета зарегистрировано 112 летальных случаев. И в основном это были старшие люди, а чаще всего – невакцинированные или те, которые не получили необходимый курс прививки.