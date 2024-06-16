Вредно ли много спать

Чрезмерный или долгий сон – это когда человек спит более 9 часов в сутки. Слишком долгий сон повышает риск развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, депрессии, ожирения и снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль.

Исследования подтверждают, что есть связь между слишком долгим сном и нехваткой энергии. Кроме того, если человек спит очень много, у него снижается работоспособность, возникают проблемы с памятью, тревога, постоянная дневная сонливость.

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Возможные последствия слишком долгого сна

Болезни сердца. Слишком долгий сон увеличивает риск сердечных заболеваний.

Лишний вес. Поскольку человек дольше спит, он меньше двигается и сжигает меньше калорий.

Сахарный диабет. Напрямую диабет и долгий сон не связаны, но если человек спит больше, чем нужно, он ведет малоподвижный образ жизни и может набрать вес, а это уже вызывает риск развития диабета.

Проблемы с концентрацией. Из-за чрезмерного сна труднее выполнять простые повседневные задачи.

Депрессия. Она бывает и причиной, и следствием. То есть депрессия может заставить человека спать дольше, но более длительный сон может закрепить депрессивное состояние человека.

Головные боли. Если люди, у которых часто болит голова, спит очень много, приступы боли будут ощущаться сильнее. Исследователи считают, что это происходит из-за того, что чрезмерный сон запускает определенные нейротрансмиттеры в головном мозге.

Эксперты рекомендуют взрослым спать 7 – 9 часов в сутки, но все индивидуально. То, сколько нужно спать конкретному человеку, чтобы чувствовать себя бодрым, зависит от генетики, возраста, уровня активности и состояния здоровья.

Почему хочется спать дольше

Бывают моменты, когда человеку нужно больше сна, чем обычно. Например, при стрессе, смене часовых поясов или после болезни. При этом после дополнительных часов сна человек чувствует себя хорошо и понятно, что это было на пользу.

Нарушения режима дня имеют временный характер. Их можно решить, если изменить образ жизни, уделять больше времени физической активности, сбалансировано питаться, соблюдать режим и отказаться от вредных привычек.

Есть медицинские причины, по которым человек хочет дольше спать, а после подъема чувствует себя разбитой и уставшей: апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бруксизм. Также существуют состояния, из-за которых хочется спать дольше, но качество сна при этом не страдает. К ним относятся:

нарколепсия – заболевание головного мозга, которое нарушает циклы сна и бодрствования в организме;

синдром отсроченной фазы сна – расстройство, при котором циркадный ритм или биологические часы не дают спать в предрассветное время, из-за чего трудно просыпаться;

идиопатическая гиперсомния – заболевание, которое вызывает чрезмерную сонливость по неизвестным причинам.

Если вы постоянно не высыпаетесь даже после долгого сна, нужно проконсультироваться с врачом.