Чи шкідливо багато спати

Надмірний або довгий сон – це коли людина спить понад 9 годин на добу. Занадто довгий сон підвищує ризик розвитку хвороб серця, цукрового діабету другого типу, депресії, ожиріння та знижує концентрацію уваги та викликає головний біль.

Дослідження підтверджують, що є зв'язок між надто довгим сном та браком енергії. Крім того, якщо людина спить дуже багато, у неї знижується працездатність, виникають проблеми з пам'яттю, тривога, постійна денна сонливість.

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Можливі наслідки занадто довгого сну

Хвороби серця. Занадто довгий сон збільшує ризик серцевих захворювань.

Зайва вага. Оскільки людина довше спить, вона менше рухається і спалює менше калорій.

Цукровий діабет. Безпосередньо діабет і довгий сон не пов'язані, але якщо людина спить більше, ніж потрібно, вона веде малорухливий спосіб життя і може набрати вагу, а це вже викликає ризик розвитку діабету.

Проблеми із концентрацією. Через надмірний сон важче виконувати прості повсякденні завдання.

Депресія. Вона буває і причиною, і наслідком. Тобто депресія може змусити людину спати довше, але більш тривалий сон може закріпити депресивний стан людини.

Головні болі. Якщо люди, у яких часто болить голова, спить дуже багато, напади болю відчуватимуться сильніше. Дослідники вважають, що це відбувається через те, що надмірний сон запускає певні нейротрансмітери в головному мозку.

Експерти рекомендують дорослим спати 7 – 9 годин на добу, але все індивідуально. Те, скільки потрібно спати конкретній людині, щоб почуватися бадьорим, залежить від генетики, віку, рівня активності та стану здоров'я.

Чому хочеться спати довше

Бувають моменти, коли людині потрібно більше сну, ніж зазвичай. Наприклад, при стресі, зміні часових поясів чи після хвороби. При цьому після додаткових годин сну людина відчуває себе добре і зрозуміло, що це було на користь.

Порушення режиму дня мають тимчасовий характер. Їх можна вирішити, якщо змінити спосіб життя, приділяти більше часу фізичної активності, збалансовано харчуватися, дотримуватись режиму і відмовитися від шкідливих звичок.

Є медичні причини, через які людина хоче довше спати, а після підйому почувається розбитою і втомленою: апное уві сні, синдром неспокійних ніг, бруксизм. Також існують стани, через які хочеться спати довше, але якість сну при цьому не страждає. До них належать:

нарколепсія – захворювання головного мозку, яке порушує цикли сну та неспання в організмі;

синдром відстроченої фази сну – розлад, при якому циркадний ритм або біологічний годинник не дає спати в передсвітанковий час, через що важко прокидатися;

ідіопатична гіперсомнія – захворювання, яке спричиняє надмірну сонливість з невідомих причин.

Якщо ви постійно не висипаєтеся навіть після довгого сну, потрібно проконсультуватися з лікарем.