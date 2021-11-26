Омикрон вошел в список: в ВОЗ определили 5 опасных COVID-штаммов

26 ноября 2021 , 22:52
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Источник:

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленный список самых опасных штаммов коронавируса COVID-19. В пятерку вошел новый штамм Омикрон.

Самые опасные штаммы коронавируса вызывают беспокойство у ВОЗ. Причиной тому стали последние данные, обновленные 26 ноября.

Обратите внимание ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Омикрон

Какие штаммы признали самыми опасными

По состоянию на 26 ноября в пятерку самых опасных штаммов коронавируса вошли:

  • Альфа (Британский) – обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании;
  • Бета (Южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в Северо-Африканской Республике;
  • Гама (Бризильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года;
  • Дельта (Индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года;
  • Омикрон – обнаружен в странах Южной Африки (ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото) в ноябре 2021 года.

Штамм Омикрон: главное

  • Новый штамм коронавируса был обнаружен в начале ноября 2021 года в странах Южной Африки.
  • После этого Израиль и Великобритания приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Позже такое же решение приняла и Германия.
  • Впоследствии и Европейский Союз принял такое же решение.
  • Новый штамм, который ВОЗ назвала Омикроном, уже обнаружили в Израиле у туриста, который вернулся из африканской страны Малави.
  • Также штамм Омикрон обнаружили и в Европе – в Бельгии. Больным оказался мужчина, который вернулся из Египта.
Автор: Іван Магуряк