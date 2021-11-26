Омикрон вошел в список: в ВОЗ определили 5 опасных COVID-штаммов

Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленный список самых опасных штаммов коронавируса COVID-19. В пятерку вошел новый штамм Омикрон.

Самые опасные штаммы коронавируса вызывают беспокойство у ВОЗ. Причиной тому стали последние данные, обновленные 26 ноября.

Обратите внимание ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Омикрон

Какие штаммы признали самыми опасными

По состоянию на 26 ноября в пятерку самых опасных штаммов коронавируса вошли:

Альфа (Британский) – обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании;

(Британский) – обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании; Бета (Южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в Северо-Африканской Республике;

(Южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в Северо-Африканской Республике; Гама (Бризильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года;

(Бризильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года; Дельта (Индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года;

(Индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года; Омикрон – обнаружен в странах Южной Африки (ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото) в ноябре 2021 года.

Штамм Омикрон: главное