В селе Фараоновка Саратского района Одесской области у мужчины, который занимался разделкой мяса, зафиксировано подозрение на сибирскую язву.

Об этом пишет издание Odessa Online со ссылкой на слова заместителя директора регионального лабораторного центра МЗ Украины Сергея Дементьева.

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Подозрение в сибирской язве зафиксировано в селе Фараоновка. Мужчина занимался разделкой туш и заболевание имеет скорее всего профессиональный характер. В настоящее время на месте проводятся противоэпидемические мероприятия,

– заявил Дементьев.

По его словам, все контактные лица проверены и они здоровы.

Сейчас у мужчины отобран биологический материал, который отправлен на диагностику.

Сибирская язва – что это? Острая инфекционная болезнь животных и человека, протекающая преимущественно в виде кожной формы, значительно реже – в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса. В мире эту болезнь называют антракс, что с греческого означает "уголь". Это название удачно характеризует главные поражения болезни: струпья черного цвета на коже. В Украине сибирская язва имеет такие названия: телий, гербарец, жабур.

Сибирская язва в Украине: что известно

В Украине эта болезнь последний раз появлялась в октябре 2018 года. Тогда в Одесской области во время забоя скота кожную форму антракса подхватили пять человек. Исследования также показали, что сибирская язва "жила" в мясе животных и почве во дворе, где забивали больную скотину.

Уже в конце октября 2019 года язву заподозрили у 14-летней жительницы Тернопольщины. Такие мысли у врачей появились из-за раны темного цвета на ключице девочки. Но этот диагноз не подтвердился.