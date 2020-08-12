В Одессе от коронавируса умер капитан судна "София", которое несколько недель назад прибыло в порт "Южный". 11 июля на сухогрузе ввели карантин из-за вспышки COVID-19.

Тогда болезнь обнаружили у большинства членов экипажа. Больных госпитализировали в областную клиническую больницу. Об этом сообщает "Украинское радио".

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Впоследствии, 23 июля капитана судна перевели в частную клинику. Врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти мужчину не удалось: о его смерти сообщили 9 августа.

Как сообщили медики, у умершего капитана обнаружили острое респираторное заболевание, двустороннюю полисегментарную пневмонию, хроническую болезнь почек и подагру. Он был россиянином, жителем Санкт-Петербурга.

Что известно о судне "София"

Корабль "София", который ходит под флагом Либерии, зашел в порт "Южный" в начале июля. Сначала капитан сообщил о 3 членах экипажа с симптомами коронавируса. После обследования оказалось, что 10 из 14 моряков – больны.

Справка. После эвакуации моряков судно продезинфицировали и полностью сменили экипаж. Уже с новым капитаном корабль отправился в Турцию, сейчас он находится в Средиземном море.