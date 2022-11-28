Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов снова удивил всех сказочками о биолабораториях в Украине. В этот раз он заверил, что Америка финансирует создание боевых птиц и комаров в Украине.

По информации российских СМИ, Кириллов сказал, что США финансируют лаборатории с сибирской язвой в Украине. По его словам, украинцы создали штамм коронавируса, убивающего 80% всего живого, сообщает 24 канал.

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Какие "доказательства" назвал Кириллов

В этот раз Кириллов рассказал, что он получил отчетный документ, касающийся финансирования компании "Блэк энд Вич" и ее деятельности на территории Украины.

Он отметил, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результаты исследовательской деятельности, полученные на территории Украины.

Опубликованные документы подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля за патогенами в украинских лабораториях,

– сказал Кириллов.

Более того, он рассказал, что США финансируют исследование сибирской язвы в украинской биолаборатории.

Примите во внимание! Компания Black and Veatch действительно официально действует в Украине по заказу Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США. Занимается она понижением биологической опасности.

Некоммерческая организация, получившая отчет о финансировании Black and Veatch, – это Judicial Watch. Это американская группа консервативных активистов, известная тем, что уже почти 30 лет проводит разные фейки.

Что касается "деятельности лаборатории сибирской язвы", то речь, вероятно, идет о диагностике, лечении и профилактике данного заболевания. Такие лаборатории есть и в России, например в Ставропольском научно-исследовательском институте.

Украинцы создали новый "убийственный штамм коронавируса"

По словам российского баснописца Кириллова, в октябре в университете Бостона был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон. Он говорит, что модифицированный американцами вирус вызвал гибель 80% больных модельных животных.

В презентации Кириллова есть ссылка на британский таблоид Daily Mail, ставший источником этой новости. На самом же деле журналисты издания в погоне за сенсацией взяли описание исследования с сайта Бостонского университета и полностью исказили суть исследования.

Ученые отметили, что эксперимент был рассмотрен и одобрен Институционным комитетом по биобезопасности. Они уверили, что это стандартное исследование.

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