Насколько вреден общий наркоз и как часто его можно делать
23 декабря 2023, 10:23Читати новину українською
Источник:American Society of Anesthesiologists
Нет научных данных о том, с какой частотой можно производить наркоз. Общая анестезия безопасна, но у нее могут быть побочные эффекты.
Анестетики, которые используют при общем наркозе, могут вызывать побочные эффекты. Большинство из них возникают сразу после операции и длятся недолго.
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Отрицательные эффекты после общего наркоза
Вот возможные побочные эффекты:
- Тошнота и рвота. Возникают в первые часы после операции, но у некоторых людей тошнота сохраняется около суток.
- Дрожь и чувство холода. Может продолжаться несколько минут или часов.
- Запутанность сознания и потеря памяти. Чаще встречаются у пожилых людей или людей с проблемами памяти. Обычно это временное явление.
- Проблемы с мочевым пузырем или мочеиспусканием.
- Головокружение.
- Синяки и болезненные ощущения там, где делали укол или устанавливали капельницу. Обычно заживают без лечения.
- Боль в горле из-за дыхательной трубки. Когда человек без сознания, ему в горло вставляют трубку, чтобы помочь дышать. После удаления этой трубки может возникнуть боль в горле.
- Небольшие порезы на губах или язык через трубку, а иногда повреждение зубов. Чтобы исключить травмы, нужно сообщить анестезиологу о любых стоматологических операциях, которые делали.
Как уменьшить риск
Чтобы снизить риск побочных эффектов и возможных осложнений перед операцией нужно поговорить с врачом-анестезиологом. Он проводит опрос и уточняет общее состояние здоровья. Есть ли у пациента аллергия, были ли у семьи проблемы с анестезией, какие операции он перенес, какие лекарства принимает и какой образ жизни ведет.