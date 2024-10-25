Ацилированный (AG) и деацилированный (DAG) – это две распространенные формы грелина. Хотя форма AG более физиологически активна, вторая присутствует в человеческой сыворотке крови в значительно большем количестве. В прошлых исследованиях было обнаружено, что AG повышает аппетит у людей и животных, но форма DAG не влияет на него.

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Новое исследование физических нагрузок

Медицинские специалисты из Виргинского университета (США) провели эксперимент с участием восьми мужчин и шести женщин. Статья об этом исследовании была опубликована в Journal of the Endocrine Society.

В эксперименте использовались велотренажеры умеренной и высокой интенсивности в отделении клинических исследований университета. Участники выполняли упражнения утром, натощак.

Исследователи наблюдали за физическими показателями добровольцев, а также брали у них образцы крови для измерения уровней гормона грелина в различных формах и лактата, чтобы оценить интенсивность нагрузки. Кроме того, испытуемые заполняли опросники с целью оценивания различных аспектов чувства голода и аппетита. Результаты, полученные в день без тренировок, рассматривались как контрольные.

Какие тренировки уменьшают аппетит

Ученые обнаружили, что уровень общего грелина и деацилированной формы DAG был выше у женщин, чем у мужчин. Упражнения с высокой интенсивностью подавляли чувство голода и уровень грелина в большей степени, чем умеренная тренировка. Кроме того, исследование показало, что только у женщин наблюдалось значительное снижение ацилированной формы AG после интенсивной нагрузки.

Экспериментаторы заявили, что при умеренной тренировке уровень грелина либо не изменялся, либо увеличивался по сравнению с контрольными значениями. Для подавления грелина могут быть необходимы физические нагрузки, выше лактатного порога.

Лактатный порог - что это? Физиологический показатель, который определяет уровень интенсивности физической нагрузки, при котором в организме начинает накапливаться молочная кислота (лактат). Это происходит, когда интенсивность упражнений превышает возможности организма перерабатывать кислород, что необходимо для окисления глюкозы.

Исследователи признали, что эффекты и их различия в зависимости от пола требуют дополнительных исследований. Однако авторы исследования пришли к выводу, что "высокоинтенсивные упражнения могут быть важными для подавления аппетита, что особенно понадобилось бы в рамках программ по снижению веса".