Как облегчить приступ мигрени и почему это нужно обязательно делать

Многие пациенты, страдающие от мигрени, не знают о правильных методах облегчения приступов. Они склонны полагаться на опыт близких, знакомых или мнение, сформированное под влиянием рекламы. Тем не менее, врачи имеют свои четкие клинические рекомендации.

Что пить против мигрени

Самые популярные анальгетики, такие как аспирин, ибупрофен, парацетамол, диклофенак и кетопрофен, эффективны в больших дозах против мигрени.

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Например, ибупрофен рекомендуется принимать в дозе 400 – 800 мг, аспирин – 1000 мг, парацетамол – 1000 мг, напроксен – 500 – 750 мг. Если эти препараты не имеют эффекта, могут быть назначены триптаны.

Анальгетики не будут работать, если пропустить момент приступа, но они помогут, если принять их в течение 30 – 60 минут после начала боли. Быстрорастворимые экспресс-формы и спреи обеспечивают лучший результат.

Новые препараты

Недавно ассортимент триптанов пополнился новым препаратом – ризатриптан. Этот лингвальный триптан имеет высокую скорость всасывания и превосходит другие триптаны по скорости действия и удобству применения: быстрорастворимые таблетки можно принимать в любое время и в любом месте без необходимости потребления жидкости.

Еще одним эффективным средством является новое поколение триптанов в виде спрея, например, золмитриптан. Он действует при контакте со слизистой оболочкой носа, обеспечивая быстрый результат и исключая попадание в желудочно-кишечный тракт, что особенно важно при мигрени, сопровождающейся рвотой.

Существуют определенные границы безопасного приема анальгетиков. Международные рекомендации позволяют принимать однокомпонентные анальгетики не чаще 15 дней в месяц, а комбинированные – не более 10 дней в месяц без риска развития зависимости. Такие же пределы установлены и для триптанов – не более 10 дней в месяц.

Почему важно лечить мигрень, несмотря на то, что вылечить ее нельзя

Жизнь с частыми приступами мигрени является сложным и бесперспективным путем, полным ненужных страданий. Поэтому важно проведение профилактического лечения, цель которого – сделать приступы боли короче и реже.

Профилактическое лечение становится необходимым, если мигрень нарушает нормальное функционирование человека от двух дней головной боли в месяц, несмотря на правильное обезболивание. Для профилактики мигрени сегодня используются медикаменты различных классов – от средств для снижения давления до противоболевых антидепрессантов, ботулотоксина и моноклональных антител.

Выбор профилактической терапии при мигрени – это искусство. Врач обязательно учитывает механизм действия препаратов, эффективность, возможные побочные эффекты, оценивает сопутствующие заболевания пациента. Препараты для профилактики мигрени начинают работать в течение трех месяцев.

Лечение считается успешным, если количество приступов сокращается вдвое. Например, если раньше мигрень была 10 дней в месяц, а теперь только 4 – 5, это уже хороший результат. Борьба с мигренью возможна и важна, и для этого нужно придерживаться рекомендаций специалистов и следить за своим здоровьем.