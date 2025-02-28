Жир на животе может быть полезен: в каких случаях

Возрастное ухудшение когнитивных функций затрагивает миллионы людей во всем мире. Традиционно ученые сосредотачиваются на поиске решений, воздействуя непосредственно на мозг, однако новое исследование предлагает обратить внимание на более неочевидный аспект – висцеральный жир.

Согласно данным, опубликованными в журнале GeroScience, висцеральный жир, который окружает внутренние органы, играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья благодаря системе химической коммуникации , передает 24 Канал.

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Польза жира на животе

Одним из ключевых элементов этой системы является BDNF (нейротрофический фактор мозга), который можно сравнить с "удобрением" для мозга. Он помогает нейронам расти, выживать и формировать новые связи. Чем выше уровень BDNF, тем лучше функционируют когнитивные способности. Однако с возрастом уровень этого вещества, естественно, снижается., что может стать причиной ухудшения памяти.

Стоит отметить, что висцеральный жир оказывает противоречивое влияние. Несмотря на плохую репутацию из-за связи с резистентностью к инсулину и воспалительными процессами, исследование выявило его важную функцию. Белок CX3CL1, который производится висцеральной жировой тканью, играет значительную роль в поддержании уровня BDNF.

У молодых особей жир в области живота выделяет большое количество CX3CL1, поддерживая активность мозга. Но с возрастом уровень этого белка, как и BDNF, резко уменьшается. Ученые также выяснили, что искусственное снижение CX3CL1 у молодых мышей вызывает те же проблемы, что и естественное старение. Дополнительная доза CX3CL1 у старших мышей позволила восстановить уровень BDNF.

Избыток может вредить

Эти данные кардинально изменяют восприятие висцерального жира. Хотя его избыток действительно вреден и может быть связан с разными заболеваниями, умеренное количество такого жира выполняет важную функцию, поддерживая здоровье мозга через сигнальные молекулы.

Чтобы лучше понять этот процесс, исследователи обратили внимание на причины понижения уровня CX3CL1. Ключевую роль в этом играют гормоны стресса., такие как кортизол (у людей) и кортикостерон (у мышей).

Глюкокортикоиды способны увеличивать синтез CX3CL1. Один из ключевых ферментов в этом процессе– 11β-HSD1, который активирует глюкокортикоиды в жировой ткани, способствуя их влиянию на выработку CX3CL1. Однако с возрастом уровень этого фермента снижается, что нарушает нормальную работу всей системы, приводя к уменьшению CX3CL1 и, как следствие, BDNF. Это, в свою очередь, может объяснять возрастное ухудшение памяти.

Таким образом, открытие ученых не только подчеркивает сложность роли висцерального жира, но и открывает новые перспективы для поиска эффективных способов поддержания когнитивного здоровья.